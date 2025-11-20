El banco donde se cruzan ingenieros y farmacéuticos relanza su modelo en Zaragoza con una renovada oficina

El banco de los ingenieros de caminos y los farmacéuticos relanza su proyecto en Zaragoza. La entidad, surgida de de la fusión de Banco Caminos y Bancofar y con más de tres décadas de presencia en la capital aragonesa, quería reforzar a nivel local su modelo especializada en colectivos profesionales. Como parte de su Plan Estratégico 2023-2026, acaba de inaugurar una oficina renovada en la calle Joaquín Costa, concebida como sede regional de un proyecto que aspira a duplicar su tamaño en Aragón en un plazo de tres a cuatro años.

El consejero delegado, Enrique Serra, define la entidad como “el banco de los colectivos esenciales”, un enfoque que viene serenando por su origen. «Somos un banco propiedad de los propios profesionales. Y sí, venimos de ingenieros de caminos y farmacéuticos, pero nuestro proyecto ya mira a todas las ingenierías y a las ciencias de la salud», apunta en declaraciones a este diario.

La nueva oficina de CBNK en la calle Joaquín Costa de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

La entidad quiere avanzar así en su modelo de banca “cercana, especializada y moderna”, orientada a profesionales de la ingeniería y de la salud y a sus empresas. CBNK gestiona hoy en Zaragoza un volumen de negocio cercanos a los 100 millones de euros y en torno a 40 millones de recursos de clientes, entre el pasivo y los activos fuera de balance. Todo ello con una cartera de casi 600 clientes.

La oficina ha comenzado esta nueva etapa con cinco profesionales, aunque la plantilla crecerá si el negocio acompaña, como prevé la entidad, que se ha marcado la meta de duplicar su tamaño en tres o cuatro años.

Un modelo de propiedad poco común

El origen cooperativo distingue a CBNK en un sector cada vez más concentrado. Los antiguos socios de Caminos y Bancofar —cooperativistas de la ingeniería y de la farmacia— son accionistas del banco surgido de la fusión.

Esa estructura sigue viva hoy. «El banco es suyo. Eso genera una relación más cercana, más pensada a largo plazo y con un foco muy claro: las profesiones especializadas que sostienen servicios esenciales», explica Serra. Pese a esa herencia, la entidad insiste en que no es un club cerrado para ingenieros o farmacéuticos. Cualquier persona de su entorno profesional o personal puede ser cliente, como ocurre desde hace décadas. El siguiente paso es abrir la propuesta a todas las ingenierías y a la salud en sentido amplio, siempre con la premisa de no competir como un banco generalista.

«Nuestra estrategia consiste tanto en elegir qué queremos hacer como en elegir qué no queremos hacer», subraya el consejero delegado.

Aragón en la estrategia del banco

La apuesta de CBNK por Zaragoza no es casual. La entidad identifica en Aragón grandes ecosistemas que casan con su especialización gracias a la pujanza de sectores como la logística, la salud y la energía. Para aprovechar el tirón económico de la comunidad y enraizar con el territorio, el Baco quiere tejer alianzas con colegios profesionales, clústeres y empresas. “Zaragoza es una plaza clave en nuestra historia y un motor para nuestra red”, señala Serra.

En estos dos años marcados por el vaivén de los tipos, CBNK presume de haber sido especialmente competitivo en depósitos y cuentas nómina, con combinados que ofrecen entre el 2% y el 2,5% y soluciones de ahorro orientadas a autónomos que permiten ampliar deducciones fiscales.

Responsables de la entidad, este jueves en la sede de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

En hipotecas, sin embargo, no han querido entrar en la batalla de precios más agresiva del sector. «No buscamos crecimiento a base de derribos», señala Serra. La excepción son las hipotecas bonificadas para farmacias, un producto donde el banco sitúa su propuesta «entre las más competitivas del mercado», gracias al conocimiento fino de un negocio con particularidades propias.

CBNK pone a disposición de los profesionales un portfolio integral que cubre inversión (CBNK Gestión de Activos), previsión (CBNK Pensiones, con soluciones para autónomos) y aseguramiento (CBNK Mediación de Seguros, con acuerdos estratégicos en el sector sanitario), además de un servicio de banca privada y soluciones para empresas que van desde el circulante y la inversión productiva hasta estructuras de proyectos.

La oficina de Zaragoza

La nueva sede de Joaquín Costa —200 metros cuadrados, diseño abierto, atención sin cita previa y horario ampliado— aspira a representar este modelo híbrido: digital cuando conviene, presencial cuando aporta valor, y siempre «con gestor accesible», otro de los mantras del banco.

El equipo de Zaragoza se ha reforzado con la incorporación de tres profesionales con amplia experiencia en el sector financiero, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta y el acompañamiento a particulares, banca privada y empresa. La inauguración en Zaragoza se suma a una red en transformación. Málaga, Ciudad Real, Valencia, Palma y Barcelona han estrenado ya el nuevo formato.