CAF se adjudica el mantenimiento de trenes de cercanías de Sao Paulo

CAF, empresa que tiene una sede en Zaragoza, ha firmado un contrato con Trivia Trens S.A., empresa privada perteneciente al grupo brasileño Comporte, para el mantenimiento integral de 107 trenes eléctricos que operan en las líneas de cercanías 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade de la red ferroviaria del Estado de São Paulo, a partir del inicio de la operación comercial asistida, previsto para julio de 2026. El acuerdo, con una duración de 24 años y un volumen aproximado de 500 millones de euros, es uno de los mayores contratos de servicios obtenidos hasta la fecha por la compañía, consolidando la posición de CAF como líder en servicios ferroviarios en Brasil.

El alcance del contrato incluye el mantenimiento de una flota de unidades compuesta principalmente por unidades fabricadas por CAF. Además, como parte del contrato, se equipará a la flota con la plataforma digital de CAF denominada LeadMind, diseñada para maximizar el rendimiento de los trenes. Esta solución permite monitorizar parámetros críticos en tiempo real, aplicar indicadores de mantenimiento basado en condición y análisis predictivo, optimizando de esta forma la planificación de las intervenciones necesarias en las unidades y asegurando una mayor disponibilidad del material rodante.

Las líneas 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade suman más de 100 kilómetros de vía, dando servicio a cerca de 800.000 personas al día en ciudades clave como São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Este mantenimiento integral garantizará la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad del servicio para millones de usuarios en la región metropolitana de São Paulo.

El contrato supone un hito para CAF en Brasil, ya que reafirma su posición como el mayor mantenedor de coches de pasajeros en el país y garantiza su continuidad a largo plazo. CAF está presente en Brasil desde el año 1998, donde ha desarrollado proyectos de suministro y mantenimiento de trenes para varios operadores brasileños como CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) de São Paulo, Metrô de São Paulo, CBTU en las ciudades de Recife y Belo Horizonte, y TRENSURB en la región metropolitana de Porto Alegre, por un valor conjunto cercano a los 3.000 millones de euros.

De la misma forma, consolida la firme apuesta de la Compañía en el área de servicios, un negocio que gestiona actualmente más de 150 contratos en 20 países, realizando labores de mantenimiento de cerca de 12.000 coches, todo ello soportado por una plantilla superior a 4.000 personas. Una prueba de ello es el buen año a nivel de contratación que está teniendo la compañía en el área de servicios, habiendo cerrado numerosos contratos en diversas geografías. Entre ellos podemos destacar, en Europa el contrato para la franquicia de Northern en Reino Unido y los contratos de revisiones generales para las flotas de Trieste y Cerdeña en Italia. En el mercado Latam los contratos para Metro Quito, Metro Medellín y operadores brasileños de flotas de cercanías y metros, y en el resto del mundo acuerdos de servicios para el Tranvía de Houston y el mantenimiento de los trenes de cercanías que dan servicio en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda.