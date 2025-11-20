Cirugía robótica en la sanidad pública de Aragón: el hospital Royo Villanova y el San Jorge estrenarán sus robots Da Vinci en 2026

La cirugía robótica continúa afianzándose en la sanidad pública de Aragón con la llegada de dos nuevos robots Da Vinci, que empezarán a funcionar en 2026 en el hospital Royo Villanova de Zaragoza y en el San Jorge de Huesca, respectivamente. El estreno de esta tecnología puntera ya es una realidad en ambos centros para el próximo año después de que este jueves el Salud haya adjudicado los aparatos a la empresa Medtronic. La inversión para ambos ha sido de 2,6 millones de euros y la previsión, si los plazos se cumplen, es que la instalación se realice antes de que finalice este año.

En detalle, el robot elegido por la mesa de contratación en el proceso de adjudicación ha sido de la marca Hugo, un sistema de cirugía robótica asistida fabricado por dicha empresa para mejorar la precisión y seguridad de los cirujanos en procedimientos quirúrgicos. Se compone de brazos robóticos modulares e independientes que el cirujano controla desde una consola abierta, con la que obtiene una visión tridimensional (3D) de alta definición del campo quirúrgico.

La adjudicación de los Da Vinci del Royo Villanova y del San Jorge de Huesca se ha demorado más de lo esperado debido al recurso que presentaron dos empresas que optaron a la oferta. Hay que tener en cuenta que la licitación se publicó en octubre de 2024 y, de inicio, los plazos siguieron su curso. Sin embargo, en el periodo de alegaciones las compañías presentaron su recurso, lo que obligó al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) a intervenir. Finalmente, el organismo desestimó su recurso, teniendo que iniciarse de nuevo la adjudicación. De ahí el retraso acumulado para que, finalmente, la cirugía robótica llegue al Royo y al San Jorge.

En estos momentos, este tipo de tecnología de máxima precisión y mínimamente invasiva está presente en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde hay operativos dos robots Da Vinci, y en el hospital Clínico, que tiene un aparato. A nivel mundial, esta tecnología está presente en 35 países del mundo y con más de 20.000 procedimientos quirúrgicos realizados ya.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha destacado este jueves que “la adjudicación de cirugía robótica no es solo una inversión tecnológica de alto impacto, sino una decisión política que reafirma el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón con la equidad en salud para todo el territorio aragonés”, ha dicho en relación a que los Da Vinci lleguen por primera vez a la provincia de Huesca.

“Este Gobierno ha sido innovador en dar este paso, que favorece la fidelización tecnológica de los profesionales en el territorio y refuerza su capacidad y prestigio. Apostamos por un sistema sanitario cohesionado, donde la tecnología puntera no sea patrimonio exclusivo de las grandes ciudades, sino un derecho que llegue a todos los hospitales y a todos los profesionales”, ha añadido.

Además, la consejería de Sanidad ha recalcado que "la implantación del robot en Huesca es un primer paso para la extensión de la cirugía robótica a las tres provincias aragonesas". De este modo, solo Teruel queda pendiente de tener un Da Vinci en su sanidad pública.