Azcón reacciona a la condena del fiscal general: "Pilar Alegría se quema de tanto poner la mano en el fuego"
El presidente de Aragón califica al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez como "el Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia"
Movimiento en Aragón ante la reciente condena de Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado. El fiscal queda inhabilitado por dos años y está obligado a pagar 7.200 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que sentó en el tribunal a García Ortiz por la supuesta filtración de datos personales. El Supremo ha decidido, con cinco votos contra dos, imponer esta sanción al Fiscal General del Estado, para el que el Gobierno de España ya está buscando sustituto. Un terremoto político y judicial que ha tenido eco en Aragón, con las primeras reacciones en redes sociales.
Presto al comentario ha ido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, que ha centrado su crítica en Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en la comunidad, portavoz del Gobierno y futura rival del popular en las próximas elecciones autonómicas, adelantadas o no. Azcón, en sus redes sociales, ha señalado que Alegría "una vez más, se quema de tanto poner la mano en el fuego".
El comentario se ha extendido también contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Es lo que tiene ser la portavoz del Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia", ha aseverado Azcón en su comentario. El mensaje en redes sociales viene acompañado de un vídeo en el que se pueden ver diferentes comparecencias ante los medios de comunicación de Alegría defendiendo "la inocencia" de García Ortiz o mostrando la espera del Gobierno a que "la verdad se abra paso". Con esa frase cierra el vídeo compartido con Azcón, junto a una fotografía del todavía Fiscal General del Estado con el sello "condenado".
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Aragón se queda sin manos para levantar los grandes proyectos: la construcción entra en zona de tensión
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- Adiós a una icónica taberna del centro de Zaragoza: El Broquel baja la persiana
- El barrio de Zaragoza que gana viviendas a un lado de la acera y las 'pierde' en la de enfrente
- Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal por la 'deriva' del partido tras el cese de Horacio Royo
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI