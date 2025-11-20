Azcón reacciona a la condena del fiscal general: "Pilar Alegría se quema de tanto poner la mano en el fuego"

Movimiento en Aragón ante la reciente condena de Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado. El fiscal queda inhabilitado por dos años y está obligado a pagar 7.200 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que sentó en el tribunal a García Ortiz por la supuesta filtración de datos personales. El Supremo ha decidido, con cinco votos contra dos, imponer esta sanción al Fiscal General del Estado, para el que el Gobierno de España ya está buscando sustituto. Un terremoto político y judicial que ha tenido eco en Aragón, con las primeras reacciones en redes sociales.

Presto al comentario ha ido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, que ha centrado su crítica en Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en la comunidad, portavoz del Gobierno y futura rival del popular en las próximas elecciones autonómicas, adelantadas o no. Azcón, en sus redes sociales, ha señalado que Alegría "una vez más, se quema de tanto poner la mano en el fuego".

El comentario se ha extendido también contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Es lo que tiene ser la portavoz del Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia", ha aseverado Azcón en su comentario. El mensaje en redes sociales viene acompañado de un vídeo en el que se pueden ver diferentes comparecencias ante los medios de comunicación de Alegría defendiendo "la inocencia" de García Ortiz o mostrando la espera del Gobierno a que "la verdad se abra paso". Con esa frase cierra el vídeo compartido con Azcón, junto a una fotografía del todavía Fiscal General del Estado con el sello "condenado".