El desafío energético de la 'nube': Microsoft gastará más electricidad que todo Aragón con sus centros de datos

La llegada de Microsoft a Aragón multiplica el ya de por sí formidable desafío energético al que se enfrenta la comunidad autónoma para satisfacer la voraz demanda eléctrica de los grandes centros de datos. Los tres campus de data centers que la compañía construirá en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza alcanzarán un consumo máximo de 10.554 gigavatios hora (GWh) anuales cuando operen a pleno rendimiento, algo que la compañía prevé alcanzar en un plazo de diez años. La cifra es tan elevada que supera la demanda de luz de todo Aragón.

En concreto, la nube digital del gigante tecnológico fundado por Bill Gates gastará en torno a un 6% más que la suma de hogares, industria y servicios de Aragón en un año completo, cuya demanda en 2024 se situó en 9.955 GWh, según datos de Red Eléctrica.

De esta forma, el proyecto de Microsoft se convierte en el desarrollo de centros de datos más intensivo en consumo eléctrico por megavatio de potencia de los tres tramitados hasta la fecha por el Gobierno de Aragón (Amazon y Blackstone). Un liderazgo inverso al que ostenta en otro recurso crítico: el agua. En este ámbito, su propuesta es la menos exigente, según las estimaciones del propio promotor recogidas en la memoria ambiental y técnica de su Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que ya ha recibido la aprobación inicial del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Aragón clasifica formalmente los centros de datos como industria electrointensiva, y el caso de Microsoft ilustra esa categoría en su grado máximo. Los campus de La Muela y Villamayor consumirán cada uno 3.700 GWh, mientras que el de Zaragoza sumará 3.153,6 GWh, conformando un bloque energético cuyo tamaño no encuentra equivalente en la economía tradicional aragonesa.

Energía renovable y eficiencia

Microsoft intentará contener el efecto de este enorme consumo mediante un diseño orientado a la eficiencia, con certificaciones de construcción sostenible (LEED), sistemas de refrigeración avanzados y equipos de alto rendimiento. Al mismo tiempo, la compañía tiene previsto incorporar instalaciones fotovoltaicas en los tres campus de centros de datos, además de firmar acuerdos de compra de energía renovable (PPAs) para asegurar que la mayor parte del suministro provenga de fuentes verdes.

El plan también limita el uso de combustibles fósiles. Los tres campus solo emplearán diésel para sus generadores de emergencia, con un llenado inicial de 22.152,8 m³ y consumos posteriores ligados exclusivamente al mantenimiento.

Comparación con AWS y Blackstone

Amazon Web Services (AWS) es el operador que mayor potencia eléctrica instalada pretende poner en operación en Aragón el plan de expansión que impulsa en cinco localizaciones, con casi 1.700 MW, casi el doble que Microsoft (900) y muy por encima de Blackstone (648). Sin embargo, será este segundo operador el que acabará consumiendo más electricidad comparativamente si logra completar sus inversiones.

Los tres campus de Microsoft prevén alcanzar un máximo de 10.553 GWh anuales, un 95% más que AWS en términos proporcionales, con un consumo de 11,7 GWh por megavatios frente a 6 GWh. En el caso de Blackstone, la media se sitúa en 7,7 GWh por unidad de potencia.

Las necesidades energéticas de estos tres proyectos obligarán a reajustar las previsiones de demanda eléctrica para la próxima década, teniendo además en cuenta que hay media docena más de promotores en este sector. El Gobierno autonómico preveía en su Plan Energético 2024-2030 que la llegada de los centros de datos impulsará un aumento del 21,3% en la demanda eléctrica de Aragón al final del periodo, con la industria del dato como principal vector, pero esa estimación se ha quedado corta a la luz de los anuncios que se han ido produciendo.