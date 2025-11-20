La exclusión social se dispara en Aragón: tres de cada diez personas no pueden acceder a una vivienda digna

Seis años y un cambio drástico. Tres de cada diez personas se encuentran en exclusión social en Aragón debido al difícil acceso a una vivienda digna a precios asequibles, un problema que se ha acentuado en la comunidad al pasar de afectar a un 16,6% de la población en 2018 a un 31,3% en 2024. Entre los motivos, los precios tanto de compra como de alquiler, que han crecido a un ritmo muy superior al de las rentas familiares y han hecho disparar, entre otras causas, la exclusión social en el territorio, situación en la que el año pasado se encontraban al menos 300.000 personas en un territorio que está en crecimiento económico con el aterrizaje de cada vez más centros de datos.

Son algunos de los datos que se desprenden del informe de Exclusión y Desarrollo Social en Aragón que ha elaborado la fundación Foessa y que ha presentado este jueves el presidente de Cáritas en la comunidad, Carlos Gómez-Bahillo, junto al técnico de Estudios Sociales de Cáritas Española, Pedro Fuentes. El estudio pone también el acento en un incremento de personas en exclusión social en la comunidad desde 2018, cuando se encontraban en esta situación un 87,5% menos de personas que en 2024: frente a las 160.000 de entonces, 300.000 el año pasado.

El difícil acceso a la vivienda lidera las causas de que la exclusión social se haya disparado en los últimos años, con una incidencia que se ha duplicado según revelan hasta ocho indicadores del citado informe. Los aumentos más notables se han producido en los hogares con personas con movilidad reducida y con barreras arquitectónicas, ya que ha pasado de haber un 1,8% de viviendas afectadas en 2018 a un 9,7% en 2024; y en los que tienen gastos excesivos de vivienda, estos entendidos como hipotecas, alquileres u otros suministros que consume la mayor parte de los ingresos, que son casi el doble (frente al 7,2% de hace seis años, un 15% el pasado).

Además de con estos dos indicadores, el informe evidencia el aumento de la exclusión social debido al difícil acceso a la vivienda a través de otros aumentos destacables como un incremento de hogares en precario -frente al 1,9% de 2018, un 5,1% ahora-, los que tienen a más de tres personas por habitación (del 3,3% al 5,8%) o las viviendas con una situación de insalubridad, que entonces eran un 2,7% y ahora son un 4,1%.

Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Ubrana, publicados este miércoles, el precio de la vivienda libre en Aragón se encareció en el tercer trimestre de este año un 13% respecto al mismo periodo del año pasado hasta situarse en 1.589 euros por metro cuadrado. Donde más se ha acentuado es en la provincia de Zaragoza, hasta situarse en un 13,8% más.