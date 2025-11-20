Fernando Clavijo y Jorge Azcón abordan en Zaragoza la crisis migratoria de Canarias y el futuro de la financiación autonómica

Jorge Azcón y Fernando Clavijo han mantenido este jueves una reunión privada en el despacho del primero en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Ambos presidentes, de Aragón y Canarias respectivamente, han abordado durante su encuentro el futuro de la financiación autonómica y la crisis migratoria que padecen las Islas Canarias, además del desarrollo energético o los pactos de Vox con el PP, socio de Clavijo en el Gobierno insular.

Clavijo ha desgranado en su atención a los medios de comunicación algunos de los asuntos tratados con Azcón, comenzando por el reparto de migrantes al que tanto se opuso el Gobierno aragonés. "Rechazó la modificación de la ley y mostró que su mayor preocupación es la financiación", ha concretado el canario sobre la postura inicial del Gobierno de Azcón, al que ha reconocido que fue "uno de los primeros presidentes en defender que hay que cumplir la ley". Clavijo, alineado en una postura similar a la del jefe de la DGA, ha pedido "articular los mecanismos de financiación para que el traslado se pueda llevar a cabo". Sin embargo, el líder de Coalición Canaria ha destcado que el asunto es ahora "del ministerio" y ha recordado que el Gobierno central tiene "hasta marzo para trasladar a los más de 2.000 migrantes de la contingencia". Clavijo ha insistido en "la financiación" como un elemento "necesario" para que las comunidades peninsulares acojan a estos menores.

El otro asunto principal de la reunión, según el jefe del Ejecutivo canario, ha sido la reforma de la financiación autonómica, de nuevo en el candelero político por la reciente celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Montero dijo que iba a presentar una propuesta y la podremos analizar", ha afirmado Clavijo, que ha reconocido que revisar el sistema de financiación es "complejo", pero que debe buscar "dotar de recursos económicos prestaciones tan básicas como la sanidad o el bienestar social". Sí que se ha mostrado más crítico con la postura adoptada hasta ahora por el Ministerio de Hacienda y ha pedido negociar "desde la confianza".

"Primero hay que pensar qué Estado del Bienestar queremos", ha afirmado Clavijo, que ha criticado que "si la propuesta -ministerial- es una y ver qué apoyos tiene y va en detrimento de otros territorios, va a ser complicado". El presidente canario defiende que "la sanidad que se presta en Aragón tiene que ser la misma que en Canarias, Madrid o Galicia". También ha calificado de "mayor peligro" que Montero pretenda incluir "el régimen fiscal especial de Cataluña".

"Vox abandonó los Gobiernos para esconder su incapacidad para resolver problemas"

El presidente canario ha opinado sobre las relaciones entre PP y Vox, ya que los populares son socios de Clavijo en el Gobierno canario. Sobre la ultraderecha, el canario cree que tiene "un discurso migratorio que no es legal, que no respeta los tratados internacionales y ni los derechos de la infancia". Respecto a la crisis del verano de 2024, en la que Vox abandonó su representación en los Gobiernos autonómicos, Clavijo cree que la ultraderecha "usa la excusa de los migrantes para esconder una incapacidad manifiesta para resolver los problemas de los ciudadanos". "Son irresponsables y cobardes", ha resumido el presidente canario, que ha defendido "la política útil" y ha encontrado en Azcón "un hombre sensato, de orden y que siempre está en puntos de encuentro por el interés general".

Ambos presidentes, según lo expresado por Clavijo, también han abordado el momento económico de Aragón y los miles de millones de inversiones, así como la política energética del país, tan importante para confirmar ese desembarco de nuevas industrias. El presidente canario ha defendido "el viento y sol que también tiene Aragón" y el uso de energías renovables para apoyar al "futuro" que viene con los centros de datos o las nuevas tecnológicas.