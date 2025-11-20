Geoalcali mantiene "su compromiso" con el proyecto "estratégico" de Mina Muga pese a la aparición en el caso Koldo

Geoalcali no se rinde. La empresa que está detrás de Mina Muga, el proyecto que quiere extraer potasa entre Navarra y Aragón, ha emitido este jueves un comunicado para mostrar "su compromiso" con un proyecto "estratégico" para las dos comunidades autónomas y toda España, según afirma en el escrito. Lo hace un par de días después de conocerse el último informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil respecto al caso que investiga la trama de Koldo García y Santos Cerdán. El comunicado de Geoalcali mantiene que el proyecto está vivo, pese a la polémica y estar paralizado por la Justicia, y encontrarse cierta contestación social que escalará en breves al plano político con una solicitud de Podemos tanto en Aragón como en Navarra.

"Mina Muga es un proyecto concebido como motor de desarrollo sostenible y creación de hasta 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos claves para el progreso de la región y freno a la despoblación creciente en la zona", defiende todavía Geoalcali en su comunicado, en el que critica que "algunos grupos han intentado desacreditar el proyecto recurriendo a afirmaciones generales o populistas y con fines oportunistas". La firma, en varios epígrafes, destaca lo ya afirmado ante las consultas de este diario el pasado miércoles.

"Que Geoalcali no mantiene ninguna relación con las actividades investigadas por la UCO, que afectan exclusivamente a terceros ajenos a la compañía", asevera la empresa, que también "rechaza cualquier intento de instrumentalizar el proyecto con fines políticos". Además, se desmarca de Servinabar, la empresa participada por Santos Cerdán, y del proceso de UTE formado con Acciona, aseverando que un contrato de 57 millones fue asignado tan solo a Acciona. Geoalcali defiende que la DIA es "vigente y acreditada" y mantiene que "se ha sometido al máximo escrutinio y evaluación" desde hace 14 años que comenzara el proyecto.

Podemos pedirá al Gobierno la suspensión de la DIA

Podemos Aragón y Podemos Navarra han solicitado la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada al proyecto de Mina Muga. En un comunicado compartido por las dos formaciones, las portavoces del partido morado en ambas comunidades critican la aparición del proyecto en el informe de la UCO y reclaman al Gobierno central una reacción.

Podemos también reclama en su comunicado "la suspensión de cualquier actividad de este proyecto" y destaca que "no se puede permitir que el territorio quede expuesto a riesgos geológicos, ambientales o económicos".

Desde Podemos Aragón, su portavoz Pilar Gimeno, ha señalado que “en los últimos meses han trascendido informaciones que apuntan a posibles injerencias políticas y a falta de claridad en determinados procesos relacionados con el proyecto, es imprescindible despejar cualquier sombra de duda, más aún tratándose de una explotación estratégica y de alto impacto ambiental". "Todo indica que Mina Muga podría generar una herencia ambiental peligrosa, con afecciones severas para las comarcas afectadas si no se actúa con prudencia y máxima transparencia", analiza Gimeno. "La suspensión de este Informe Medioambiental y de cualquier expediente relacionado con esta actividad debe realizarse por higiene democrática. Así mismo pedimos la revisión de todo el expediente", ha pedido Neniques Roldán, coordinadora de Podemos en Navarra.