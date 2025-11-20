El hospital Clínico de Zaragoza inicia las obras para tener una unidad ambulatoria de cirugía en Oftalmología

El hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha empezado una importante remodelación de espacios para crear una unidad ambulatoria de cirugía oftalmológica. Las obras finalizarán el próximo 30 de diciembre y se están realizando en la zona adyacente a los quirófanos de Oftalmología. La previsión es que la unidad comience a funcionar el próximo mes de enero.

El coste de esta actuación corre a cargo del sector sanitario Zaragoza III y se eleva a los 322.117 euros. Oftalmología representa actualmente el 75% de la actividad de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria por lo que el hospital ha desarrollado un proyecto integral de rediseño del proceso quirúrgico mediante metodología LEAN Six Sigma. Este trabajo ha permitido identificar y eliminar actividades que no aportan valor al paciente, agilizando los tiempos y aumentando la eficiencia del circuito quirúrgico.

El director del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Diego Rodríguez Mena, ha explicado que esta remodelación de espacios "incluirá un área con ocho puestos de paciente, control de enfermería, despacho médico, recepción, vestuario y baño asistido para pacientes". "Esto permitirá centralizar toda la actividad quirúrgica de esta especialidad en una misma área, aumentando su eficiencia con un circuito circular, ágil e independiente en torno al quirófano que elimina desplazamientos por el centro, es decir, mejorará la experiencia y seguridad del paciente".

Durante la fase de estudio previo, se ha realizado un piloto que ha confirmado el impacto positivo de la actuación. Entre los principales resultados destacan: reducción de hasta una hora y media en la estancia total del paciente en el hospital; supresión de tiempos de espera del equipo profesional hasta la llegada del paciente preparado; incremento del 15% en el rendimiento del quirófano.

Asimismo, las encuestas realizadas a pacientes que han participado en esa fase previa reflejan que los usuarios han tenido una elevada percepción de comodidad, mayor sensación de acompañamiento y seguridad y mejoras significativas en privacidad durante el proceso.

Además de mejorar la atención en Oftalmología, la remodelación permitirá liberar seis puestos de Cirugía Mayor Ambulatoria general, de modo que otras especialidades quirúrgicas podrán incrementar su actividad ambulatoria. Esto contribuirá a reducir las listas de espera quirúrgica en un mayor número de especialidades.