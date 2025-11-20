Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marlaska, sobre la puesta en libertad de Santos Cerdán: "Respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales"

Desde Teruel, ha manifestado su convicción de que todas las resoluciones judiciales están dictadas "en parámetros de legalidad, de estricta legalidad, y eso es como funciona una democracia plena, como es la nuestra"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado sobre la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán: "Respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales".

Así se ha expresado Grande-Marlaska este jueves, 20 de noviembre, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación en Utrillas (Teruel), donde ha asistido a la inauguración del nuevo cuartel de Guardia Civil en el municipio.

"Respetando todas las resoluciones judiciales, igual que cuando se dictó la resolución de ingreso en prisión", ha insistido el ministro del Interior.

Ha manifestado su convicción de que todas las resoluciones judiciales están dictadas "en parámetros de legalidad, de estricta legalidad, y eso es como funciona una democracia plena, como es la nuestra".

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha puesto en libertad a Santos Cerdán este miércoles tras cuatro meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones.

No obstante, el magistrado le ha impuesto medidas cautelares --prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial-- ante los fuertes indicios en su contra.

TEMAS

Marlaska, sobre la puesta en libertad de Santos Cerdán: "Respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales"

