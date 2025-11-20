Miguel Ángel Zamora, represaliado por el franquismo: «Todavía no se ha logrado una democracia real»

Los 50 años de la muerte en la cama del dictador Francisco Franco son una fecha contradictoria para Miguel Ángel Zamora. El que fuera fundador de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón explica que la noticia le llenó «con una alegría profunda» a pesar de que en su fuero interno siempre ha mantenido la certeza de que debería haber sido juzgado por sus crímenes antes de morir.

Zamora fue una de las personas que sufrió la represión del tardofranquismo y evoca que la fuerza de los trabajadores permitió decantar hacia la democracia una Transición que desde el principio estaba orientada para mantener los equilibrios del poder. «Una monarquía como la que estaba decidida es la antítesis de la democracia», señala.

El fundador de CCOO fue detenido en el año 1972 y fue uno de los acusados en el conocido como Proceso 1001. En su caso, la condena fue de 12 años, que recurrió al Tribunal Supremo, reduciendo la pena, y saliendo en libertad de la prisión de Carabanchel a los dos años y ocho meses. Poco después de pisar de nuevo la calle se montó en un tren para participar en un acto sindical en la República Democrática Alemana. La noticia de la muerte de Franco le pilló entrando en Barcelona.

La situación en la que se encontró fue tremendamente complicada, pues la persona que le tenía que ayudar en su salida de España hacia París tuvo que pasar a la clandestinidad. Con apuros, llegó a una capital francesa «contenta y celebrando» el fin de la dictadura. «La Transición fue solamente lo que permitieron que fuera, realmente no se ha logrado una democracia real», lamenta.

Para Zamora, el mayor logro de Comisiones en aquella época era mero de «existir», porque «a pesar de la dictadura y la represión, tenía presencia en las calles y en las empresas y negociaba los convenios colectivos directa o indirectamente». Y como hitos de CCOO en Aragón, recuerda la huelga general del Metal de 1975, las movilizaciones contra el trasvase o la reivindicación del Canfranc.

Su regreso a España, tras percibir cómo en Europa una dictadura como la franquista estaba totalmente denostada, siguió durante muchos meses el trabajo en la clandestinidad, pues según indica el movimiento sindical tuvo verdaderos problemas para salir adelante hasta que se logró la aprobación del Estatuto de los Trabajadores.

«Las elecciones democráticas llegaron con todo el aparato franquista todavía en el poder», señala. Ahora, con 50 años más a sus espaldas, observa ese periodo de cambio «con satisfacción», aunque siempre tendrá presentes «las partes oscuras» que todavía están pendientes.