Los nombres favoritos de los aragoneses en 2024: varios 'sorpassos' y dos reyes casi incontestables

Entre clásicos que nunca fallan y otros que vienen pujando fuerte. La actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los nombres más frecuentes elegidos por los padres aragoneses para los recién nacidos en 2024 ha dejado varios sorpassos respecto a los preferidos el año anterior y dos grandes triunfadores para ellos y para ellas. Especialmente para ellas.

Empecemos por las bebés. Las familias han vuelto a poner de moda el nombre de Sofía -si alguna vez ha dejado de estarlo- hasta el punto de ser el más escogido en Aragón (104 veces), siendo el primero en la provincia de Zaragoza (80) y Teruel (13) y colándose en el top 5 en la de Huesca (11).

Ese renacimiento de las Sofías se debe fundamentalmente a que en Zaragoza ha habido un auténtico boom, desbancando a Lucía (93), que fue el nombre de chica más utilizado en 2023, según datos actualizados del INE. Es más, Lucía fue la dominadora absoluta de hace dos años con datos similares a los logrados ahora por Sofía y siendo el más puesto en Zaragoza y Huesca. Las tornas se invirtieron en solo 365 días. Otros nombres favoritos entre los aragoneses para llamar a sus hijas son Vega o Valeria, aunque a mucha distancia de los dos primeros, aunque ya con medio centenar de ellas en la comunidad.

Si hablamos de ellos, se vuelven a repetir los nombres habituales desde hace unos años, con Mateo (94) y Lucas (88) y Hugo (73) como los preferidos por los padres para sus recién nacidos. La novedad es que, de un año para otro el que cerró el 2024 como líder ha desbancado Hugo, un ya clásico entre las nuevas generaciones. Respecto a Lucas, se mantiene en el top 3 en Zaragoza (61), top 5 en Teruel (8) y comparte el primer puesto con Mateo (19) en Huesca.

Una foto irreconocible en 10 años

La fotografía respecto a hace 10 años sí ofrece cambios sustanciales en ambos sexos, aunque con características distintas. En el caso de los chicos, la lista de los cinco nombres más repetidos en 2014 prácticamente nada tiene que ver que a los de 2024. Dejando de lado los números absolutos, ya que la caída de natalidad de manera progresiva ha sido notoria, los padres se debatían entre llamar a su bebé Diego, Pablo, Daniel, Alejandro o Álvaro. Solo este último resiste en esa selecta selección.

En el caso de las chicas, sí hay más parecidos en este salto temporal. Lucía no solo seguía estando ahí, sino que era la absoluta preferida por las familias en las tres provincias aragonesas. De cerca le seguía María, ya desbancada del top 5 después de estar durante décadas presente; con Martina, Paula o Sofía como otras opciones bien situadas. Ni Julias, ni Vegas o Valerias, pero parece que en el caso de ellas la vanguardia todavía no terminada de ganarle la partida a la tradición.