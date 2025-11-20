Los rostros de la exclusión social en Aragón: una de cada tres personas es extranjera

La exclusión social se ha disparado en Aragón. Y la causa principal ha sido una: el aumento de los precios de la vivienda. Esta situación se manifiesta de forma más acusada en algunos perfiles, pues del total de personas que se encuentran en esta situación en Aragón, que son al menos 300.000, un 34,1% -102.300 personas- son de nacionalidad extranjera. O, lo que es lo mismo, uno de cada tres ciudadanos que se encuentra en esta situación no tiene nacionalidad española.

Así se desprende del informe de Exclusión y Desarrollo Social en Aragón elaborado por la fundación Foessa y presentado este jueves por el presidente de Cáritas en la comunidad, Carlos Gómez-Bahillo. El análisis apunta también que cerca de la mitad (un 48,7%) de las personas extranjeras están en exclusión social en el territorio, en una clara evidencia de que se trata de una población discrminada que debe hacer frente a múltiples barreras, como la dificultad de acceso al empleo, y a la que no se integra socialmente.

Con todo, los grupos más afectados por la exclusión en Aragón son, según el informe, tres. El primero, el de las personas que residen en un hogar que está encabezado por alguien que busca empleo. El 90,2% de los que viven en esta situación sufren exclusión social. El segundo es, con una incidencia del 78,7%, el de residentes en una vivienda que está en riesgo de pobreza. Los terceros que más se enfrentan a esta situación social son los integrantes de hogares con cinco o más personas (66,5%).

A estos perfiles se suman otros que son también grandes afectados de la exclusión social. En línea de lo ya analizado, el informe indica que el 50,2% de los hogares de Aragón encabezados por personas extranjeras y el 49,9% de los liderados económicamente por nacidos fuera de España sufren este problema. La desigualdad también azota a aquellos que viven en hogares con personas que no trabajan, no buscan empleo, no son pensionistas ni están jubilados (42,5%) o en los que están encabezados por gente sin estudios o con estudios primarios incompletos (40,4%).

La exclusión social en Aragón tampoco entiende de edades. Apunta así el informe que, entre los grupos especialmente vulnerables, están los menores. En la comunidad, más de una de cada tres personas de menos de 18 años (un 36%) enfrentan este rechazo.

Son estos algunos de los rostros que se enfrentan a la exclusión social en una comunidad que, mientras experimenta un crecimiento económico, deja atrás a los más vulnerables. El estudio concluye así que el sistema protector de Aragón "no protege", ya que la prestación complementaria -una ayuda económica periódica de carácter social de la DGA destinada a quienes con sus ingresos no pueden hacer frente a sus necesidades básicas- al Ingreso Mínimo Vital da una respuesta "muy limitada" a quienes están en situación de pobreza.

El informe afirma que Aragón ha aprovechado la entrada en vigor del IMV para reducir sus rentas mínimas autonómicas. "Se ha pasado de una inversión en rentas mínimas de 48 millones de euros en 2020 a menos de dos millones en 2023, lo que supone una reducción de más del 96%", denuncia el análisis, que apunta que uno de los principales problemas para acceder al IMV es, según los resultados de Einsfoesssa 2024, "la falta de información". Según detallan, un 57,1% de los hogares que están en pobreza severa no son conocedores de esta prestación.

El alarmante crecimiento de la exclusión social en Aragón entre 2018 y 2024 centrado en perfiles específicos manifiesta un modelo social que flaquea. Entre las prioridades debe estar, señala el informe, "reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV". "La exclusión social refleja las fallas del modelo social, no de las personas que la padecen", remarca el estudio.