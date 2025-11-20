Sphere invertirá 3 millones para reforzar la producción de bolsas biodegradables y avanzar hacia la descarbonización total en 2030

Sphere España, referente europeo en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, ha celebrado hoy su 50º aniversario reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico de Aragón. El acto institucional ha reunido a más de 100 invitados en su complejo de economía circular de Pedrola, inaugurado en 2022.

La compañía ha aprovechado la celebración para anunciar una nueva línea de fabricación de materia prima biodegradable para la producción de bolsas que, hasta ahora, procedía de una planta del grupo en Alemania. Esta inversión, que ascenderá a tres millones de euros, refuerza la estrategia de la empresa liderada por Alfonso Biel dirigida a lograr la descarbonización total en 2030. En este sentido, Sphere España ya utiliza en sus procesos productivos un 50% de materiales reciclados y en torno a un 25% de materiales biodegradables compostables.

Además de miembros del equipo, colaboradores, clientes y proveedores, al evento han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha augurado un futuro “esperanzador y prometedor” para Sphere España. “Está lleno de oportunidades para seguir innovando, para continuar generando empleo de calidad, para consolidar al medio rural como un espacio de emprendimiento y no solo como un lugar al que volver, sino como un territorio en el que quedarse y prosperar”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de Sphere España, Alfonso Biel, ha querido homenajear a “los emprendedores que, hace 50 años, apostaron por este sector” reconociendo públicamente su visión de futuro. “También me gustaría destacar el acompañamiento de clientes, proveedores y de todo el equipo humano de la compañía para ser mejores y su capacidad para adaptarse en cada momento a los mercados con el objetivo de ser un referente en sostenibilidad”, ha añadido.

Con una facturación de 100 millones de euros, en los últimos cinco años ha invertido más de 42 millones de euros en modernización y sostenibilidad, lo que ha permitido aumentar su plantilla en el último año de 299 a 330 trabajadores.

Entre los hitos más recientes que colocan a Sphere España a la vanguardia tecnológica destacan la automatización de toda la logística interna, nueva maquinaria de última generación para la fabricación de bolsas de basura y bolsas de supermercado de salida de caja y la puesta en marcha de una planta fotovoltaica contigua a la nave de producción, además de distintas medidas en eficiencia energética y seguridad industrial. Todas estas inversiones consolidan el centro de Pedrola como un referente en innovación y competitividad dentro del sector.

Sphere España es actualmente la mayor empresa del Grupo Sphere, la más rentable y la que más materia prima consume. Así, su actividad se traduce en cifras de referencia para el sector: su actividad industrial, que se traduce en cifras de referencia para el sector: 1,5 millones de kilómetros de film alimentario producidos, destinados a garantizar la conservación y seguridad de los alimentos; 13.000 toneladas de hojas de aluminio, utilizadas en envases y soluciones de cocina de alta calidad; 17.500 toneladas de papel, adaptadas a las nuevas demandas de embalaje sostenible; y 40 millones de unidades de bandejas de aluminio, que llegan cada año a consumidores en toda Europa.

El aniversario ha sido también una ocasión para agradecer el apoyo de instituciones, clientes y proveedores, así como para reafirmar la vocación de Sphere España de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Aragón. La compañía se posiciona como motor de empleo, innovación y sostenibilidad, con una hoja de ruta clara hacia la economía circular y la neutralidad climática. Con esta celebración, Sphere España no solo recuerda sus cinco décadas de trayectoria, sino que proyecta un futuro marcado por la innovación, la responsabilidad ambiental y el compromiso con las personas.

Sobre Sphere España

Líder en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, y materiales reciclados post consumo Sphere España, con sede en Pedrola (Zaragoza), diseña, fabrica y comercializa bolsas de basura, bolsas de salida de caja reutilizables con un 80% de material reciclado, papel aluminio doméstico e industrial, bolsas de congelación, películasindustriales y para alimentos y bolsas de papel para los mercados de gran distribución, profesionales, hostelería y municipios. Los orígenes de Sphere España se remontan a 1962, año de fundación de la empresa familiar aragonesa Manufacturas Biel, adquirida en 1999 por la compañía francesa SP Metal France, hoy Sphere France.

Sphere España forma parte del Grupo Sphere, fundado en Francia en 1976. Con 17 plantas de producción en Europa -8 de ellas ubicadas en Francia-, 7 oficinas comerciales en todo el mundo, 1.773 empleados y 782 millones de euros de facturación en 2024, encabeza el mercado europeo del embalaje doméstico y producción de materiales biodegradables y compostables. Sphere España representa el 15% de la producción total del Grupo Sphere.

Sphere España es una empresa transformadora de plásticos totalmente enfocada al medioambiente, con dos objetivos principales, concebir los productos en función del uso y de su ciclo de vida y reducirla utilización de materias primasfósiles vírgenes. Suslíneas estratégicas son dos:

Plásticos biodegradables y compostables (se desintegran y son asimilados por el medio natural sin dejar residuos).

Plásticos con altos porcentajes de material reciclado post consumo (economía circular).

El plan estratégico de Sphere España contempla la sustitución de materiales que provienen de plantas petroquímicas por materiales renovables y materiales reciclados en la totalidad de su proceso productivo a finales del 2025.