La Universidad San Jorge celebra la ceremonia de graduación de más de 600 alumnos de posgrado

La Universidad San Jorge ha celebrado esta tarde en el edificio World Trade Center la ceremonia de graduación de 604 alumnos de posgrado de la promoción 2025, entre ellos, 33 de la primera promoción del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha dado la bienvenida a los graduados y les ha recordado que “hoy celebramos vuestro logro, pero también vuestra historia”. Así, se ha dirigido a los alumnos para recalcar cómo “el esfuerzo y la perseverancia son la base del éxito” y señalar que “detrás de cada logro hay profesores que han creído en vosotros y os han inspirado a pensar, a cuestionar y a creer en vuestro potencial. Porque la educación no es solo transmitir contenidos: es acompañar, inspirar y abrir caminos”.

En sus palabras, la rectora también ha señalado la importancia de construir un futuro juntos “con más innovación, más internacionalización y más sostenibilidad. Con programas que responden a los retos globales y con alianzas que multiplican las oportunidades para nuestros estudiantes y para las empresas que confían en nosotros”.

Posteriormente, Fanny Solano, directora de Regulación, Banca Privada y Gobierno de Producto de CaixaBank y madrina de la Promoción 2025 ha afirmado que es un honor acompañar a todos los alumnos en el inicio de nuevos retos: “Siempre me dijeron que no hay mejor herencia que invertir en la educación, y yo aprendí desde pequeña que el sacrificio y la resiliencia son los únicos ingredientes claves para el éxito”.

Para finalizar, Solano ha detallado las tres palabras que le acompañan en cada momento: aprendizaje, equilibrio y propósito. Y aunque, según ha explicado, encontrar trabajo es un gran desafío con la introducción de las nuevas tecnologías, “la capacidad de conectar con las personas y de negociar con una sonrisa, la comunicación efectiva, la creatividad y la inteligencia emocional son habilidades únicas del ser humano”.

Tras la entrega de diplomas, Blanca Usón, alumna del Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Empresas, ha hablado en nombre de todos los alumnos y ha explicado que hoy es un día que difícilmente olvidará: “Cuando os miro veo orgullo, gratitud, alegría, e incluso un poco de vértigo. Y, sí, es normal: porque cerramos una etapa muy intensa, pero que nos ha servido para abrir otra llena de posibilidades”.

Asimismo, Usón ha recalcado que “el mundo necesita personas que no solo busquen oportunidades, sino que las creen. Personas que lideren con propósito, que innoven sin perder la empatía, que entiendan que el éxito no solo se mide en cifras y KPIs, sino en el impacto que dejamos en los demás”.

A continuación, Rubén Ruiz, vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, se ha dirigido a los alumnos para felicitarles por este logro y animarles “a construir una sociedad mejor y a vacunarnos contra la desesperanza con empatía, cordialidad y honestidad”.

Por su parte, María Luisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, ha manifestado que hoy es un día para “reconocer vuestro compromiso, trabajo y voluntad para recorrer y superar un camino lleno de retos”. En esta nueva etapa “podréis dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones, porque la formación universitaria es motor de cambio y de progreso”.

Para concluir, el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, se ha dirigido a los egresados para asegurarles que el éxito y el equilibrio “solo lo lograréis si sois excelentes personas”.