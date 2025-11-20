Urólogos del hospital Clínico de Zaragoza empiezan a operar en la clínica privada Viamed Montecanal para reducir las listas de espera

Especialistas en Urología del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza van a empezar a operar este jueves en la clínica privada Viamed Montecanal de la capital aragonesa con el objetivo de reducir la lista de espera en esta especialidad, que asciende en Aragón a 575 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses. En concreto, en el Clínico hay 267 usuarios que aguardan ser intervenidos desde hace más de medio año en Urología y, dado que el hospital no tiene suficiente suelo quirúrgico para incrementar las cirugías, el Salud ha optado por la concertación de operaciones con la privada.

Este jueves los profesionales del Clínico realizarán cinco intervenciones quirúrgicas y el objetivo es alcanzar las 30 cirugías en los próximos meses, según han confirmado a este diario fuentes del Departamento de Sanidad. De este modo, a principios de 2026 se mantendrá esta medida y se programarán operaciones de Urología de la sanidad pública en la clínica de Montecanal.

A los pacientes se les avisará con tiempo y las fechas de las intervenciones dependerán de la disponibilidad de suelo quirúrgico del centro privado y también de los recursos del Clínico, ya que los especialistas se desplazarán para operar en días sueltos. En cualquier caso, la reducción de 30 cirugías en la lista de espera de Urología es para la consejería "una bajada importante", según las mismas fuentes. Todas las intervenciones que se realicen serán en pacientes que aguardan una intervención desde hace más de seis meses.

De acuerdo a los datos públicos de listas de espera en Aragón, el hospital Clínico, con 267 personas y 164 días de media, es el que más usuarios tiene en situación de demora en la especialidad de Urología, cuya espera total asciende a 575 en todo Aragón, con una media de 114 días. Le sigue el Miguel Servet, con 175 pacientes; el hospital Obispo Polanco de Teruel, con 62; el Royo Villanova, con 41; el hospital de Barbastro, con 20; el hospital de Alcañiz, con 8; y el Ernest Lluch de Calatayud, con 2. En el San Jorge de Huesca, por su parte, Urología no tiene lista de espera.

Pendientes de adjudicar el nuevo acuerdo marco con la privada

El desplazamiento de profesionales de la sanidad pública a la privada para operar no es algo nueva y forma parte de los sucesivos acuerdos del Gobierno de Aragón con las clínicas para aligerar las demoras quirúrgicas. Precisamente, esta misma semana se ha publicado la licitación para el nuevo convenio marco de concertaciones, que asciende a algo más de 35 millones de euros y los centros privados tienen hasta el 1 de diciembre para presentar sus ofertas.

De acuerdo a los pliegos, cada clínica podrá optar a un paquete de intervenciones (hay tres lotes, divididos en subgrupos) que se reparten entre cirugías con hospitalización, cirugías ambulatorias y cirugías un poco más complejas, pero que tampoco quieren de ingreso.

Los hospitales habituales en participar en estos procesos en Aragón son QuironSalud, que para este nuevo convenio marco cuenta ya con el hospital de Gómez Laguna operativo al 100%, la clínica Montpellier, la clínica Viamed Montecanal y el centro HC Miraflores.

En estos momentos, la lista de espera quirúrgica en Aragón es de 5.529 pacientes después de sumar dos meses consecutivos de descenso tras el pico que hubo en agosto, fruto del periodo estival, las vacaciones y el cierre habitual de camas. Traumatología, con 1.893 usuarios, es la especialidad más problemática, seguida de Otorrinolaringología, con 1.034, y la propia Urología con 575 pacientes.