Abascal califica de "torpeza" que Azcón no llegue a un acuerdo con Vox por los presupuestos de Aragón
El líder de Vox censura que el PP "se comporta como una fuerza de izquierdas" por no ceder ante los postulados de la ultraderecha
Santiago Abascal, líder nacional de Vox, ha entrado de lleno en la precampaña electoral de Aragón. El presidente de la ultraderecha a nivel nacional ha calificado de "torpeza" de Jorge Azcón la falta de acuerdo para los presupuestos de Aragón del ejercicio de 2026. El propio Abascal ha denunciado que el PP "se comporta como una fuerza de izquierda" al no ceder los conservadores en los postulados de Vox.
El presidente de la formación ultraderechista, este viernes en Extremadura por la campaña electoral para los comicios del próximo mes de diciembre, también ha analizado la situación política de Aragón. "Azcón sabrá, nosotros hemos dicho con toda claridad cuáles son las bases de cualquier acuerdo", ha concretado Abascal, que ha afirmado que "si Azcón no quiere llegar a un acuerdo y cometer esa torpeza, la responsabilidad es suya". "En todo caso, tiene al PSOE para llegar a acuerdos en esas políticas que comparten", ha ironizado el presidente de Vox, en un comentario similar al hecho por el portavoz en Aragón, Alejandro Nolasco, que ironizó con una lista electoral encabezada por Azcón y la socialista Pilar Alegría.
"El PP se comporta como una fuerza de izquierda y le cuesta ceder en todos los acuerdos que tiene con la izquierda", ha insistido Abascal, que pone en ese entendimiento entre populares y socialistas "el pacto verde, la política migratoria o el género". El presidente de Vox ha recordado las diferencias entre su partido y el PP y cómo llegaron al extremo con el abandono de la ultraderecha de los Gobiernos autonómicos en el verano de 2024: "Conformamos Gobiernos en cinco regiones de España hasta que el PP nos estafó queriendo hacernos cómplices de una culpa que solo es de ellos y del PSOE". Abascal ha abordado así el reparto de menores migrantes que, a su juicio, es "el reparto de la inmigración ilegal que genera ruina e inseguridad".
"Si es por Vox, habrá cambio en Extremadura y en España", ha defendido Abascal, que ha pedido al PP "dejar de estar de acuerdo" con las políticas impulsadas por el PSOE desde el Gobierno central. Un Ejecutivo nacional que espera Abascal que interrumpa pronto la legislatura, ya que "el primer territorio en el que se quiere que haya elecciones es el nacional, para que Sánchez devuelva la palabra y el voto a los españoles". Según el líder de la ultraderecha, los movimientos del Gobierno central "han robado con mentiras flagrantes" a los españoles, "con sus pactos o la ley de amnistía".
