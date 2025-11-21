Abascal llega a Zaragoza con el adelanto electoral de Azcón en el aire

El líder de Vox, Santiago Abascal, participará el próximo lunes en un mitin de la ultraderecha en Zaragoza. El Hotel Hiberus es el lugar elegido por la formación liderada en Aragón por Alejandro Nolasco para prender su propia mecha en la precampaña electoral, después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, reconociese esta semana que si la DGA no logra tener presupuestos, la única salida serán las urnas. Abascal, con intensa actividad política por la campaña de Extremadura en la que Vox parece que volverá a ser pieza clave, extiende el ambiente electoral por el resto de España y abre un hueco para su particular agenda aragonesa.

El presidente de la ultraderecha a nivel nacional regresa a Zaragoza más de un año después. El último acto político, junto a la militancia, en el que participó Abascal fue en mayo de 2024, poco antes de las elecciones europeas. Así, Abascal vuelve a la capital aragonesa con las encuestas de su lado, con Vox comiéndole terreno al PP en muchos territorios y con las relaciones completamente rotas en Aragón. Ni Azcón ni el equipo más próximo a Abascal hablan desde hace semanas e incluso el círculo más alto de Bambú (sede de Vox) se llega a plantear no apoyar al PP en una futura investidura si el candidato a la presidencia vuelve a ser el actual presidente de Aragón.

Un clima complicado, sin relaciones entre las dos derechas, que ambos deberán resolver de alguna manera, ya que están condenados a entenderse. Tanto en el panorama nacional, donde Alberto Núñez Feijóo solo tiene como socio a los de Abascal, como en el autonómico. Si el lunes Vox se despliega en Zaragoza, el jueves apañará con el PP la investidura de Pérez Llorca, el elegido para sustituir a Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana tras toda la polémica de la dana y la tardía dimisión del todavía president en funciones. Por tanto, el termómetro de las relaciones entre PP y Vox marca diferentes grados, según a la comunidad en la que se mire.

Vox, con Alejandro Nolasco a la cabeza, ha acusado en los últimos meses a Azcón y a su círculo más cercano de "mentir y atacar" y de no querer "llegar a acuerdos", cesiones, respecto a la ultraderecha. Nolasco ha puesto como ejemplos los pactos en Murcia o en la misma Comunidad Valenciana. Azcón, y su gente de máxima confianza, transmiten desde hace tiempo que "hay líneas rojas" que el PP de Aragón no traspasará por lograr el apoyo de Vox.