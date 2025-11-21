Alegría anuncia un impuesto "solidario" a los centros de datos si gobierna en Aragón

Primer comité regional de Pilar Alegría como secretaria general del PSOE y primer anuncio. La también portavoz del Gobierno de España anuncia un impuesto especial para los centros de datos si llega a la presidencia del Gobierno de Aragón. La socialista prepara así el inicio de la precampaña electoral, a la espera de un adelanto de los comicios por parte del popular Jorge Azcón. La también ministra de educación ha criticado la gestión “estéril” del PP al frente del Ejecutivo aragonés en un "binomio” con Vox que el PSOE sigue considerando, pese a la salida de la ultraderecha del Ejecutivo autonómico. Alegría, como han hecho los portavoces socialistas en los últimos meses, ha centrado su crítica en la gestión de Azcón de servicios públicos como la sanidad o la educación.

Vivienda y servicios públicos

Alegría ha analizado la situación aragonesa en otros aspectos capitales, como la vivienda o la prestación de los servicios públicos. Sobre la principal preocupación de los ciudadanos españoles, la ministra de Educación ha defendido que el Gobierno del que forma parte ha transferido "más partidas que nunca", destinando un presupuesto de "más de 8.000 millones de euros". Alegría ha reivindicado la declaración de zona tensionada que "se ve en Barcelona y en La Coruña que ha servido para reducir los alquileres". "El Gobierno de Azcón no va a trabajar en esa política de viviendas sociales, porque el PP solo entiende la vivienda como un negocio para hacer negocio", ha criticado la ministra, que ha mostrado su compromiso para que "la vivienda pública no deje de ser VPO y para que no se pueda especular con algo que es de todos".

Elecciones anticipadas en Aragón

La ministra de Educación ha mostrado su "compromiso total con la comunidad autónoma" y ha asegurado que su objetivo es "devolver la dignidad a Aragón y trabajar para mejorar la calidad de vida de los aragoneses". Para ello, el PSOE aspira a volver al Pignatelli en las próximas elecciones, en las que espera ganar: "Somos un partido renovado y más fuerte que quiere ganar las elecciones sean cuando sean".

Alegría se dirige a los miembros del Comité Regional, este viernes en la sede del PSOE en Zaragoza. / LAURA TRIVES

Alegría ha ironizado sobre "el baile de la yenka" que protagoniza Azcón, que "el domingo dice una cosa y luego la otra", sobre el reciente comentario del presidente aragonés de que si no logra aprobar los presupuestos, convocará elecciones. "Sean cuando sean, este partido está preparado y va a salir a ganar", ha aseverado la secretaria general del PSOE Aragón. "¿Quedan dos años para las elecciones? No lo sé y me da igual, porque quiero volver a ganar a Azcón de la mano de todos los socialistas", ha afirmado Alegría, recordando su victoria electoral en las elecciones municipales de 2019, en las que rivalizó con el popular por la alcaldía de Zaragoza.

La portavoz del Gobierno de España ha lamentado que Azcón "sin un enemigo delante no es nada" y ha señalado que el popular "vive en constante confrontación e insulto con el PSOE y con Pilar Alegría". La socialista ha recordado el lapsus del popular hace unos días, cuando en la celebración del Día del Pueblo Gitano confundió a Alegría con Pilar Clavería, primera mujer presidenta de una asociación gitana, en Zaragoza.