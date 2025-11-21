Llega el Black Friday con un descuento del 50% en la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Llega el Black Friday a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Desde hoy y hasta el 3 de diciembre disfruta de una oferta exclusiva: un descuento del 50% en la suscripción anual, semestral o trimestral para la edición impresa digital del diario.

Aprovecha esta ocasión única para mantenerte muy bien informado con el mejor periodismo local, nacional e internacional, desde cualquier dispositivo y a un precio irrepetible. La suscripción pasa de 29 euros a 14,50 euros en la edición impresa digital trimestral; de 105 euros a 52,50 euros en la anual; y de 55 euros a 27,50 euros en la edición semestral. Es decir, un ahorro del 50% sobre la tarifa habitual.

Esta opción permite el uso de tres dispositivos distintos de forma simultánea e incluye todas las ventajas de los contenidos web. La oferta es válida solo para nuevos suscriptores y las renovaciones se harán al precio de tarifa.

Eso sí, tienes que darte prisa y formalizar la suscripción en este enlace. Este descuento solo estará disponible hasta el 3 de diciembre. Además, puedes cancelarla cuando quieras. Para cualquier duda te podemos ayudar también en el teléfono 976 700 473, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.

Aprovecha el Black Friday y ahorra la mitad de precio de la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Qué incluye la edición digital

La suscripción a la edición impresa digital permite ver la réplica del periódico en papel que compras en tu kiosco en la pantalla del dispositivo que elijas.

Suscribirse a la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN permite escuchar todas las noticias, guardar las informaciones que te interesan, ajustar el tamaño de letra para una mejor lectura y traducir a más de 20 idiomas toda la información diaria.

Incluye:

Acceso a la versión digital del periódico diario

Newsletter diaria con las últimas noticias

Guarda y comenta las noticias

Acceso a los contenidos de los suplementos

Acceso ilimitado a todos los contenidos web

Descuentos y ventajas exclusivas

Newsletters de autor, opinión y temáticas

Sorteos exclusivos

El Periódico de Aragón

Para acceder a todas sus ventajas son muy cómodas las apps disponibles en Play y Apple Store con las que podrás leer sin límites y a diario todas las noticias, reportajes, entrevistas y artículos de opinión… publicadas en la edición impresa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene?

La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.

¿Hace falta registrarse?

Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.

¿Qué tarifas hay disponibles? Descubre todas las tarifas aquí.

¿Los suplementos se venden por separado?

No. Debes adquirir y acceder al ejemplar de la fecha de publicación del suplemento y podrás acceder a las dos publicaciones.

Adquiere desde aquí la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

También te podemos ayudar llamando al teléfono 976 700 473. De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.