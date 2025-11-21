Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega el Black Friday con un descuento del 50% en la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Hasta el 3 de diciembre, aprovéchate de una tarifa especial para la edición impresa digital anual, semestral o trimestral

El Black Friday de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Suscríbete a la edición impresa digital con un descuento del 50%-

El Black Friday de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Suscríbete a la edición impresa digital con un descuento del 50%

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Llega el Black Friday a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Desde hoy y hasta el 3 de diciembre disfruta de una oferta exclusiva: un descuento del 50% en la suscripción anual, semestral o trimestral para la edición impresa digital del diario.

Aprovecha esta ocasión única para mantenerte muy bien informado con el mejor periodismo local, nacional e internacional, desde cualquier dispositivo y a un precio irrepetible. La suscripción pasa de 29 euros a 14,50 euros en la edición impresa digital trimestral; de 105 euros a 52,50 euros en la anual; y de 55 euros a 27,50 euros en la edición semestral. Es decir, un ahorro del 50% sobre la tarifa habitual.

Esta opción permite el uso de tres dispositivos distintos de forma simultánea e incluye todas las ventajas de los contenidos web. La oferta es válida solo para nuevos suscriptores y las renovaciones se harán al precio de tarifa.

Eso sí, tienes que darte prisa y formalizar la suscripción en este enlace. Este descuento solo estará disponible hasta el 3 de diciembre. Además, puedes cancelarla cuando quieras. Para cualquier duda te podemos ayudar también en el teléfono 976 700 473, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.

Aprovecha el Black Friday y ahorra la mitad de precio de la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Qué incluye la edición digital

La suscripción a la edición impresa digital permite ver la réplica del periódico en papel que compras en tu kiosco en la pantalla del dispositivo que elijas.

Suscribirse a la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN permite escuchar todas las noticias, guardar las informaciones que te interesan, ajustar el tamaño de letra para una mejor lectura y traducir a más de 20 idiomas toda la información diaria.

Incluye:

  • Acceso a la versión digital del periódico diario
  • Newsletter diaria con las últimas noticias
  • Guarda y comenta las noticias
  • Acceso a los contenidos de los suplementos
  • Acceso ilimitado a todos los contenidos web
  • Descuentos y ventajas exclusivas
  • Newsletters de autor, opinión y temáticas
  • Sorteos exclusivos
Descubre todo lo que te ofrece la edición impresa digital El Periódico de Aragón

Descubre todo lo que te ofrece la edición impresa digital El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Para acceder a todas sus ventajas son muy cómodas las apps disponibles en Play y Apple Store con las que podrás leer sin límites y a diario todas las noticias, reportajes, entrevistas y artículos de opinión… publicadas en la edición impresa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene?

La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.

¿Hace falta registrarse?

Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.

¿Qué tarifas hay disponibles? Descubre todas las tarifas aquí.

¿Los suplementos se venden por separado?

No. Debes adquirir y acceder al ejemplar de la fecha de publicación del suplemento y podrás acceder a las dos publicaciones.

Adquiere desde aquí la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

También te podemos ayudar llamando al teléfono 976 700 473. De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.

