Cambio de aires en las urgencias de tarde de Zaragoza: hacia un modelo que atenderá a más pacientes

Ha costado, pero ha llegado. Tras superar las trabas que se encontró por el camino, la principal el rechazo de sindicatos médicos como Cemsatse que llevó a una huelga de la Atención Primaria el pasado marzo, el nuevo modelo de Atención Continuada de Zaragoza capital llegará el 1 de diciembre. Las urgencias de tarde pasarán así a ser atendidas en los CME (Centros Médicos de Especialidades) de la ciudad -Grande Covián, Pablo Remarcha, Ramón y Cajal e Inocencio Jiménez- y entre todos ellos se podría atender a un máximo de 6.000 pacientes a la semana, según las estimaciones de Sanidad. O, lo que es lo mismo, unos 1.500 usuarios por punto a la semana, lo que se podría traducir en una cifra de atenciones, si no superior, al menos similar a la que había hasta ahora. Y es esta ampliación de capacidad la que defienden desde el Departamento de Sanidad.

"Claramente va a aumentar el número de usuarios que se pueden ver", ha asegurado este viernes Pilar Borraz, gerente única de Atención Primaria del Salud. El por qué está en la ampliación del horario de atención de las urgencias de tarde, que ha pasado de ser de 17.00 a 20.00 horas entre semana a ser de 15.00 a 22.00 horas. Es decir, cuatro más. El fin de semana mantiene su horario habitual: de 9.00 a 21.00 horas.

Si se hace una comparativa con las atenciones de urgencias de tarde recibidas en el último año en Zaragoza, en base a los datos ofrecidos por Borraz, el número de atenciones máximas podría aumentarse con la llegada del nuevo modelo. En los últimos 17 días, en el sector II de Zaragoza, que es el que tiene de referencia el hospital Miguel Servet, se han atendido 3.655 consultas entre los dos Puntos de Atención Continuada con los que contaba: Sagasta y Fuentes Norte. Estos pasarán ahora a ser atendidos en el CME Ramón y Cajal y Pablo Remacha respectivamente.

Suponiendo que durante el año se mantiene el mismo ritmo de atenciones que en estos últimos 17 días (3.655), en todo 2024 se atendieron 78.475 urgencias de tarde en el sector sanitario II. Con este nuevo modelo de AC, podrían asistirse en esta área de salud 156.000 consultas como máximo. Es decir, casi el doble.

En cuanto a las urgencias de tarde del sector sanitario III, que es el que tiene como referencia el hospital Clínico, en los últimos 17 días se ha atendido, según ha informado Borraz, a 2.195 usuarios en su Punto de Atención Continuada (PAC), que es el centro de salud Bombarda. A partir de diciembre, estas asistencias se harán en el CME Inocencio Jiménez.

Si a lo largo de 2024 se ha mantenido el mismo ritmo que en estos últimos 17 días de 2025, durante el año pasado se habrían realizado 47.128 consultas de Atención Continuada en esta área sanitaria. Con las nuevas urgencias de tarde, podrían atenderse a 78.000 usuarios como máximo en el sector sanitario III. Son un 65,5% más de los que se habrían atendido en 2024. En el caso del sector sanitario I no se cuenta con los datos debido a que las urgencias de tarde se prestan en cada centro de salud.

Las cifras, cada vez más grandes y también hipotéticas, llegarían solo en caso de que cada semana los cuatro CME, que se pasan a denominar Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria (DUAP), atendieran al número máximo de usuarios, que son 6.000 entre todos ellos. Y es la ampliación de la capacidad una de las causas que ha llevado a propulsar esta novedad al Departamento de Sanidad, que se mantiene férreo en la idea de que el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza supondrá una "mejora de la calidad en la accesibilidad, eficiencia, seguridad del paciente y capacidad de resolución".