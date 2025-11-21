¿A qué centro de especialidades debo acudir si tengo una urgencia de tarde y vivo en Delicias, San José o el Actur?

El 1 de diciembre Zaragoza ciudad estrenará el nuevo modelo de Atención Continuada. Así, a partir del primer lunes del próximo mes, las urgencias de tarde pasarán a ser atendidas en los Centros Médicos de Especialidades de la capital de Aragón: el Grande Covián, el Pablo Remacha, el Ramón y Cajal y el Inocencio Jiménez. En función del sector sanitario al que pertenece, cada usuario deberá acudir a uno de estos cuatro puntos, que pasan a llamarse Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria (DUAP). Pero, ¿cómo saber a cuál acudir?

La capital aragonesa se divide en tres áreas de salud, y cada una tiene asignado un dispositivo al que deberá acudir para las urgencias de tarde.

Centro Médico de Especialidades Grande Covián - sector I

Los usuarios de los centros de salud Actur Norte, Actur Oeste, Actur Sur, Arrabal, Avenida Cataluña-La Jota, Barrio Jesús, Parque Goya, Santa Isabel y Zalfonada-Picarral deberán asistir al Centro Médico de Especialidades (CME) Grande Covián para las urgencias de tarde a partir del día 1 de diciembre.

Se trata de los centros de salud que corresponden al sector sanitario I, que es el que tiene como referencia los hospitales Provincial y Royo Villanova de Zaragoza. Hasta la llegada de este nuevo modelo, las urgencias de tarde de estos usuarios se atendían en los propios centros de salud.

Centro Médico de Especialidades Pablo Remacha - sector II

Los pacientes de los centros de salud Fuentes Norte, Rebolería, San José Centro, San José Norte, San José Sur-Canal Imperial, Torre Ramona, Torrero Este-La Paz y Venecia-Canal Imperial deberán acudir al CME Pablo Remacha para las urgencias de tarde a partir del día 1 de diciembre.

Se trata de una parte de los ambulatorios que corresponden al sector sanitario II, que tiene como referencia el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Hasta ahora, la Atención Continuada de los pacientes de este grupo de centros de salud se concentraba en el Fuentes Norte.

Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal - sector II

A partir del 1 de diciembre, los usuarios de los centros de salud Almozara, Casablanca, Fernando el Católico, Miraflores-Sagasta, Parque Roma, Puerta del Carmen, Romareda-Seminario, Ruiseñores-Sagasta, San Pablo y Valdespartera tendrán que asistir al CME Ramón y Cajal para las urgencias de tarde.

Estos centros de salud se corresponden al sector sanitario II, que tiene como referencia el hospital Miguel Servet. Hasta ahora, las urgencias de tarde de este grupo de ambulatorios se realizaban en el centro sanitario de Sagasta.

Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez - sector III

Finalmente, los pacientes de los centros de salud de la Bombarda, Delicias Norte, Delicias Sur, Miralbueno-Garrapinillos, Oliver, Univérsitas y Valdefierro deberán asistir al CME Inocencio Jiménez para las urgencias de tarde a partir del 1 de diciembre.

Estos ambulatorios se corresponden al sector sanitario III, que tiene como referencia el hospital Clínico. Hasta ahora, la Atención Continuada a este sector sanitario se prestaba en el centro de salud Bombarda.

Ampliación de horarios

El nuevo modelo de Atención Continuada en Zaragoza también supone un cambio en los horarios que se aplica ya desde el mes de junio. Ahora, los Centros Médicos de Especialidades atenderán las urgencias de tarde de 15.00 a 22.00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana mantendrán su horario habitual, de 9.00 a 21.00 horas.