La cirugía robótica llegará a Teruel en diciembre y las tres provincias aragonesas dispondrán ya de esta tecnología puntera

La empresa MBA Incorporado S. L. U. cede el robot de la marca Versius durante un periodo de dos meses

Una operación con un aparato de cirugía robótica, en una imagen de archivo.

Una operación con un aparato de cirugía robótica, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Aragón ha cerrado esta semana, en un plazo de apenas dos días, la expansión definitiva de la cirugía robótica a la sanidad pública de las tres provincias de la comunidad. Si el jueves la noticia era la adjudicación de los aparatos para los hospitales Royo Villanova (Zaragoza) y San Jorge (Huesca), que empezarán a funcionar en 2026, este viernes se ha confirmado que Teruel también tendrá esta tecnología puntera en el hospital Obispo Polanco el próximo año.

Según han confirmado fuentes de la consejería de Sanidad, el Salud ha firmado un acuerdo de cesión con la empresa MBA Incorporado, S.L.U, que cede el robot de la marca Versius durante un periodo de dos meses. Los trabajos para su instalacion ya han comenzado, de tal manera que 2026 se iniciará con el funcionamiento de robots de cirugía robótica en el hospital Miguel Servet (tiene dos robots Da Vinci), Clínico (Da Vinci), Royo Villanova (modelo Hugo), San Jorge (modelo Hugo) y Polanco (modelo Versius).

La presencia de la cirugía robótica en Teruel se limita a dos meses, pero la intención del Salud es alquilar posteriormente el aparato hasta que se adjudique uno en compra para el nuevo hospital de la ciudad, según han confirmado desde Sanidad.

El robot Versius que se instalará en Teruel se encuentra ya en otros centros españoles, concretamente en el hospital Ramón y Cajal, de la Comunidad de Madrid; hospital Bellvitge (Cataluña) y el Centro de investigación Jesús Usón (Extremadura).

A nivel mundial, Versius ha realizado más de 40.000 intervenciones en todo el mundo en 210 equipos instalados en más de 30 países.

