Diez años de la radioterapia intraoperatoria en Aragón: más de 1.500 pacientes atendidos y una mejora en la calidad de vida

La aplicación de la radioterapia intraoperatoria (RIO) ha permitido en Aragón mejorar el control local de distintos tipos de cáncer, reducir efectos secundarios y evitar semanas de tratamiento externo gracias a la administración de una dosis precisa de radiación en el propio quirófano durante la cirugía, una técnica que se ha aplicado a más de 1.500 pacientes desde 2015.

Profesionales de toda España se han reunido este viernes en el hospital Miguel Servet de Zaragoza para celebrar el décimo aniversario de esta técnica en la comunidad, en una jornada que ha reunido a especialistas, pacientes y pioneros bajo el lema 10 años de Radioterapia Intraoperatoria en Aragón. "Hace diez años apostamos por una idea que sonaba ambiciosa: llevar la radioterapia al quirófano. Hoy es una realidad consolidada y en expansión gracias a la estrecha colaboración entre oncólogos radioterápicos, radiofísicos hospitalarios y cirujanos", ha señalado la jefa de Servicio de la Ucmora, Reyes Ibáñez.

La RIO consiste en aplicar radiación directamente sobre el lecho tumoral justo después de la extirpación del tumor, lo que permite proteger los tejidos sanos, minimizar la toxicidad y completar en un solo acto quirúrgico tratamientos que antes requerían semanas de sesiones. En Aragón se emplea en cáncer de mama, sarcomas, tumores cerebrales y otras localizaciones, y se ha convertido en un ejemplo de innovación y coordinación hospitalaria.

Los inicios de la radioterapia intraoperatoria en Aragón

El encuentro celebrado este viernes en el Miguel Servet ha recorrido la evolución de la técnica a través de cuatro mesas temáticas dedicadas a las primeras decisiones clínicas, los 1.500 primeros casos tratados, la expansión territorial y las nuevas indicaciones.

En él han participado profesionales de los ocho hospitales aragoneses que aplican la RIO, junto a especialistas invitados como el doctor Manel Algara y las doctoras Arantxa Eraso y Beatriz Pinar, entre otros, que han subrayado la seguridad y eficacia del procedimiento y su repercusión en la calidad de vida de los pacientes.

Aragón fue una de las primeras comunidades en incorporar de forma estructurada la radioterapia intraoperatoria y ha consolidado un modelo colaborativo entre centros de Zaragoza, Barbastro, Huesca, Teruel, Alcañiz y Calatayud. "La RIO permite completar en una sola sesión lo que antes implicaba semanas de desplazamientos y tratamientos. Esa diferencia la sienten los pacientes cada día", ha explicado Reyes Ibáñez.