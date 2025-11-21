Exclusión social: Zaragoza ya ha atendido a 143 personas sin hogar en el dispositivo contra el frío

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado su capacidad de acogida ante la llegada del frío con la activación de plazas extra en el albergue municipal, que cuenta con una capacidad base de 150 plazas después de que el pasado martes se abrieran 40 plazas adicionales en los llamados "pabellones de frío", elevando el total de personas atendidas por el dispositivo de frío hasta la fecha a 143. Pese a la alta demanda, la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha asegurado que ninguna persona que ha solicitado alojamiento ha tendio que dormir al aire libre, garantizando que "tienen un espacio seguro y caliente".

Orós ha recordado, no obstante, que no todas las personas que viven en la calle desean hacer uso de estas instalaciones o de otros recursos asistenciales. El perfil mayoritario de las personas que han acudido a los recursos puestos en marcha por el frío es de varones subsaharianos procedentes del parque Bruil, aunque también se ha detectado la presencia de personas de origen argelino, italiano y español.

El pabellón para varones, con 40 plazas, registró 25 usuarios el primer día y 36 la segunda noche, sin llegar a superar el aforo. Para mujeres, se ha habilitado un recurso con capacidad para 10 camas, donde la pasada noche durmieron ocho personas. El resto de las instalaciones del albergue se encuentran prácticamente completas. Además, la concejala ha destacado un nuevo perfil detectado: una decena de personas que tienen empleo pero que, debido a la dificultad para acceder a una vivienda, se ven obligadas a recurrir a las instalaciones municipales, el llamado "trabajador vulnerable".

Reformas y nuevos recursos

Atendiendo a que existe un mayor número de personas viviendo en distintos asentamientos en la ciudad, Orós ha anunciado que el ayuntamiento tiene ya acondicionado el recurso extraordinario (en otra ubicación) de 25 camas que está preparado para entrar en servicio, en caso de ser necesario. Será un alojamiento de emergencia en un inmueble municipal, que servirá para acoger a personas sin hogar en horario de tarde-noche, derivadas desde el albergue, con la colaboración de Cruz Roja.

Paralelamente, el albergue municipal se está sometiendo a una ambiciosa reforma con una inversión de más de cinco millones de euros, cuya finalización está prevista para el próximo mes. Esta obra supondrá una ampliación de 55 plazas (40 para hombres y 15 para mujeres) y la renovación de los dos pabellones de frío, que serán sustituidos por otros nuevos tras 17 años de uso. También se creará un nuevo espacio de día durante los meses en los que más bajan las temperaturas para facilitar el acceso a los programas preformativos dentro de los ciclos de primera oportunidad.

Además, la concejala ha explicado que el área de Políticas Sociales cuenta con una extensa red de 65 viviendas tuteladas para personas sin hogar, con 189 plazas, que se está trabajando en ampliar. A ellas, se acaban de sumar 20 plazas en cuatro pisos municipales para jóvenes migrantes sin hogar con quienes la fundación Dolores Sopeña ha empezado ya a desarrollar programas de inclusión sociolaboral y arraigo por formación. Y, en los próximos días, se pondrá en marcha el proyecto piloto con otra entidad social (actualmente en tramitación a través de un contrato menor) para la acogida e inserción de otros 12 jóvenes. El consistorio está trabajando para seguir reforzando su colaboración con las entidades sociales dedicadas a la atención de personas sin hogar, con el objetivo de ampliar todavía más esta de recursos habitacionales, no solo en el periodo invernal sino durante todo el año.

Dispositivo de frío extremo

La preocupación ahora mismo se centra en la anunciada bajada de temperaturas de los próximos días. Orós ha detallado que el dispositivo de frío extremo, que se activa con sensaciones térmicas "muy bajas" o bajo cero, flexibiliza horarios y protocolos de acceso para permitir la entrada de personas las 24 horas del día y habilita todas las plazas necesarias, incluso recurriendo a colchonetas. Normalmente, el albergue permite el acceso hasta las ocho y media de la tarde.

La concejala ha insistido en que la realidad de las personas sin hogar "no es un problema local" y que todas las ciudades sufren una situación parecida, que tiene que ver con factores como la crisis de la vivienda, la migratoria o la inflación. El próximo día 26 el consistorio realizará un recuento de ciudad con entrevistas personales a quienes duermen a la intemperie. Esta "foto fija" servirá, según Orós, para "mejorar" los programas que se están poniendo en marcha.