La exposición de los 35 años de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya puede visitarse en el paseo Independencia de Zaragoza

La historia de los 35 años de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya está en la calle y, hasta el 12 de diciembre, ciudadanos y visitantes podrán conocer la trayectoria de este diario a través de diez tótems situados en el paseo Independencia de Zaragoza.

La muestra ha sido inaugurada este viernes, a las 9.30 horas, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca; el director y la gerente del diario, Ricardo Barceló y Cristina Sánchez, respectivamente, y otros representantes del periódico y Prensa Ibérica. En representación de la Diputación de Zaragoza, ha asistido la diputada de Cultura, Mª Rosario Lázaro Marín.

La exposición de este recorrido histórico se sitúa a lo largo del céntrico paseo, entre las calles Cinco de Marzo y plaza de España, un enclave simbólico y muy concurrido que permitirá acercar el proyecto periodístico a la ciudadanía.

"En los últimos 35 años EL PERIÓDICO ha formado parte de la sociedad zaragozana contando la realidad de nuestra ciudad desde un punto de vista amplio, plural y dando cabida a todos los hechos importantes. Tanto los grandes acontecimientos comos las pequeñas cuestiones que afectan a la vida del día a día de los vecinos", ha dicho Chueca. "Estamos encantados de celebrar el 35 aniversario y poder hacerlo con esta exposición que va a permitir acercar EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su trayectoria, lo que ha representado, a todos los zaragozanos para que puedan conocer lo que representa este diario", ha añadido. Sobre la portada que a la alcaldesa le gustaría ver en EL PERIÓDICO en los próximos 35 años, Chueca, entre una sonrisa, ha mostrado su deseo de que sea la noticia de que Zaragoza llega al millón de habitantes.

Por su parte, el director del diario, Ricardo Barceló, ha señalado que en la exposición "queda reflejado" lo que ha sido el periódico en estos años. "Podemos ver una recopilación de las portadas más importantes y también a la plantilla, por la que han pasado grandes periodistas y por la que todavía existen muchos buenos periodistas. La muestra refleja el trabajo que hacemos todos los días, con rigor, calidad y vocacional, y sobre todo un trabajo en equipo. Ese es el principal aliciente para tratar de llevar la información a los zaragozanos y los aragoneses cada día, a cada hora. Esto es un compendio de todo un trabajo de 35 años y de más de 16.000 portadas", ha señalado Barceló.

Sobre la portada que el director desearía en el futuro, ha reconocido que "cuesta" ver aquellas en las que hay guerras. "Desde un punto de vista más local, en los próximos años vamos a ver cosas interesantes y habrá portadas que seguramente no están en nuestra imaginación, pero que van a situar a Aragón como punta de lanza de España", ha recalcado.

En los paneles expositivos se repasan los grandes hitos informativos y los primeros números de un diario que dieron forma a una nueva manera de contar Aragón. Fue el 23 de octubre de 1990 cuando el primer ejemplar llegó a los quioscos. Con el conflicto del Golfo Pérsico en la apertura y la imagen de una tormenta que colapsó Zaragoza, el diario irrumpió con una fuerza y con propuesta informativa innovadora basada en el rigor y en un estilo propio.

Desde entonces, cinco directores y cientos de profesionales han impulsado un proyecto pionero: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue el primer diario de la comunidad en incorporar el color, el primero en dar el salto a internet y el impulsor de iniciativas que ya forman parte del calendario social de la comunidad como los galardones Aragoneses del Año o el reparto del gran roscón de San Valero en la plaza del Pilar.

A lo largo de estos 35 años, con la organización de foros y jornadas de expertos para analizar temas de actualidad o la celebración de eventos para reconocer el talento en ámbitos como el empresarial, el liderazgo y el deporte femenino este diario ha logrado también visibilizar y proyectar el potencial humano de la comunidad. Pero no solo eso, desde este diario se han editado libros como los de la colección Memoria Visual de Zaragoza que han tenido una gran acogida entre los lectores con varias reediciones.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN también se ha convertido en el mejor aliado para las marcas y compañías de esta tierra para las que ha elaborado campañas de comunicación que han trascendido del papel a las pantallas, evolucionando con los tiempos. Marcas y compañías que acompañan al diario en este aniversario que cuenta con la colaboración de AWS, Ibercaja, Telefónica, Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.