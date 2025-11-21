El nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza se estrenará el 1 de diciembre: los centros podrán atender hasta 6.000 pacientes a la semana

El nuevo modelo de Atención Continuada en Zaragoza ciudad se pondrá en marcha el 1 de diciembre. A partir del próximo mes, las urgencias de tarde de los centros de salud serán atendidas en los Centros Médicos de Especialidades de la capital aragonesa, tal y como acordaran el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el sindicato Cemsatse el pasado mes de mayo. La previsión que realizan desde la consejería es atender a cerca de 6.000 pacientes a la semana entre los cuatro Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria (DUAP). Es decir, a unos 1.500 usuarios en cada punto semanalmente.

Para gestionar la demanda, desde el Departamento de Sanidad se va a poner en marcha la herramienta L.U.C.A.S. (Listado Urgente Clasificado Asistencia Sanitaria), que derivará a cada paciente al profesional más adecuado en función de su patología, bien sea el Médico de Atención Continuada (MAC), el Enfermero de Atención Continuada (EAC) o el equipo en su conjunto. Serán los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) quienes gestionarán esta plataforma, según ha explicado este viernes Pilar Borraz, la gerente única de Atención Primaria del Salud.

Y los TCAEs no son los únicos profesionales de los que dispondrán los cuatro nuevos DUAP (Grande Covián, Ramón y Cajal, Pablo Remacha e Inocencio Jiménez, los Centros Médicos de Especialidades de Zaragoza). Cada uno de estos puntos estará dotado de 3 o 4 equipos compuestos por un médico y un enfermero de Atención Continuada. Además, en cada dispositivo se contará con un administrativo, un TCAE, un celador y un técnico de Radiología. Según ha asegurado Borraz, esta plantilla ya está cubierta, por lo que el 1 de diciembre ya se incorporarán al nuevo modelo.

En total, la plantilla para el nuevo modelo está compuesta por 28 MAC, 26 EAC, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos. Además de estos profesionales, y siguiendo lo acordado entre el Departamento de Sanidad y las organizaciones sindicales, se cuenta con una bolsa de profesionales sanitarios voluntarios que podrán sustituir o reforzar los equipos de cada dispositivo en el caso de que se requiera más personal o cubrir alguna incidencia. Borraz ha indicado que ya hay al menos 35 médicos y enfermeras que se han ofrecido voluntarios y ha informado de que, este mismo viernes por la mañana, continuaban llegando ofertas, por lo que el número podría ampliarse.

Desde que el Departamento de Sanidad firmara el acuerdo con los sindicatos médicos y pusiera punto final a la huelga en Atención Primaria, convocada esta por Cemsatse por el que denunciaban que había sido un "decretazo", la consejería ha trabajado en poner a punto los centros de especialidades médicas para la llegada de este nuevo modelo. Según ha sostenido Borraz, los espacios ya se han adaptado. En habilitar las consultas y los espacios de almacenaje se han invertido algo más de 30.000 euros, mientras que a mobiliario y equipamiento -equipos informáticos, analizadores sanguíneos y medidores automáticos, entre otras cosas-, se han destinado 455.000 euros.

Cambio en los horarios y nuevos puntos de atención

Este nuevo modelo de Atención Continuada en la ciudad de Zaragoza supone dos cambios principales. Por un lado, se amplían los horarios: las urgencias de tarde de Primaria se atienden ahora de 15.00 a 22.00 horas -esta medida se puso en marcha ya en junio- lo que supone un aumento frente al horario anterior, cuando se hacían de 17.00 a 20.00 horas.

El otro gran cambio es los nuevos puntos a los que acudir. A partir del 1 de diciembre, los usuarios del sector sanitario Zaragoza II, que son aquellos que tienen como referencia el hospital Miguel Servet, dispondrán de dos DUAP, que serán el Ramón y Cajal y el Pablo Remacha.

En cuanto al sector sanitario III de Zaragoza, al que corresponden los pacientes que tienen de referencia el hospital Clínico, su punto pasará de estar en el centro de salud de Bombarda al CME Inocencio Jiménez. Las urgencias de tarde de los del sector I se atenderán en el CME Grande Covián.

Según ha explicado Borraz, "en los próximos días" se informará de todos estos cambios a la ciudadanía a través de la aplicación Salud Informa. Primero, llegará un mensaje en el que se indicará que se pone en marcha el nuevo modelo de Atención Continuada. Y, luego, se indicará al paciente a qué Centro Médico de Especialidades deberá acudir según su sector sanitario. Para recibir esta información, el paciente deberá actualizar la aplicación.