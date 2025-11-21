Las obras de la travesía de la N-232 en Utebo rompen la tubería que abastece de agua al municipio y a Garrapinillos y Casetas
El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que no se ha cortado el suministro que afectará a la presión mientras dure la reparación
Las obras de adecuación de la travesía en Utebo, en la N-232, que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha afectado este viernes en sus labores a la tubería de abastecimiento de agua que da suministro a Utebo, Casetas y Garrapinillos. En concreto se ha producido en el área cercana al punto kilométrico 250.
En estos momentos, los equipos de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza ya trabajan en la zona para descubrir el área de la tubería afectada, que es de hormigón de 750 mm, para así conocer la afección concreta y las posibles soluciones.
La rotura no ha sido completa y el servicio sigue abasteciendo a estos núcleos, algunos de ellos con depósitos propios, pero la presión del agua en algunos domicilios se va a ver probablemente disminuida. Ya se ha dado conocimiento a las alcaldías de Utebo, Garrapinillos y Casetas.
Los trabajos corresponden a la segunda fase del proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciada el pasado mes de octubre y que pretende acometer la integración urbana de la N-232 en casi dos kilómetros de longitud, desde la rotonda que da acceso al municipio desde la A-68 hasta el histórico puente que conecta con Utebo y con la carretera que enlaza con el barrio zaragozano de Garrapinillos.
Esta actuación cuenta con un presupuesto de 7,8 millones de euros (IVA incluido) financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con estos trabajos, este tramo de la carretera N-232 pasará a formar parte de la red urbana, convirtiendo una infraestructura concebida para el vehículo privado en una avenida donde convivirán distintos modos de transporte.
