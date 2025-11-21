Pilar Alegría lamenta que "la mentira ha podido ganar a la verdad" en el caso del fiscal general del Estado

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha lamentado este viernes que "la mentira ha podido ganar a la verdad" en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarado culpable por el Supremo en un fallo del que todavía no se conoce la sentencia. Alegría ha asegurado que "se acata, pero no se comparte" la decisión del Tribunal Supremo y ha mostrado su "perplejidad" al conocer la postura adoptada por el Alto Tribunal.

Alegría, que ha abierto con su discurso el Comité Regional del PSOE Aragón que ha servido para organizar al partido de cara a un posible adelanto electoral, ha afirmado que "ni por la forma ni por el fondo" comparte la decisión del Supremo respecto a García Ortiz, ya inhabilitado por dos años como fiscal general del Estado. "Casualidades de la vida, lo conocemos un 20N", ha ironizado la también ministra de Educación, que ha considerado que "ante un fallo extraordinario" lo más "lógico" por parte de los siete magistrados habría sido "trabajar la decisión con serenidad y buscando siempre el consenso y la unanimidad entre los jueces".

"Comparto este mensaje de preocupación, porque pareciera que este fallo nos deja el mensaje preocupante de que la mentira ha podido ganar a la verdad", ha insistido Alegría, que ha asegurado que García Ortiz y su abogado han mostrado estos días "como la verdad se defendía de la mentira". "Se acusa a una persona que no ha hecho otra cosa que defender la verdad y vemos que aquellos que hacen uso y abuso de la mentira", ha continuado la líder del PSOE en la comunidad, "se van de rositas". La ministra ha atacado tanto a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, como a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por defender que "mentir no es ilegal".

Alegría ha mantenido que el PSOE es "un partido responsable", razón por la que "acata el fallo". La secretaria general socialista ha pedido a los miembros del Comité Regional "mantener la confianza en el sistema" y ha lanzado a sus compañeros de formación "una misión clara": "Seguir peleando por el Estado de Derecho en el que creemos los socialistas".