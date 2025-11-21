El presidente de la FAMCP reclama al Estado la financiación para los municipios pendiente desde 2023

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, ha reclamado este viernes que la financiación del Estado pendiente desde 2023 llegue a los municipios. “Estamos hablando que quedan pendientes todavía entregas a cuenta del año 23, estamos a finales del 25, por lo tanto es lógico y normal que las reivindiquemos”, ha afirmado Pérez en declaraciones a los medios antes de la reunión.

Pérez también ha hecho referencia a la protección en los municipios. “La seguridad es algo fundamental para todos los vecinos de nuestra comunidad autónoma de Aragón y en eso estamos peleando. Ya vemos que hay ciertos proyectos de cámaras de seguridad que ayudan, pero creo que es fundamental que ese servicio de la Guardia Civilse nos preste a los municipios”, ha explicado.

Para el presidente, fomentar que los agentes apuesten por trabajar en municipios pequeños es una forma de combatir la despoblación del territorio aragonés. “Ya sabemos que es difícil que esas personas se queden en nuestros municipios, pero hay acuartelamientos con sus pisos que están acondicionadas de una forma normal”, ha afirmado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien es también portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha presidido la comisión y ha reivindicado, asimismo, la necesidad de que los municipios reciban una financiación apropiada por parte del Ministerio de Hacienda. “Necesitamos no solamente una financiación adecuada, sino también una financiación local, porque los municipios ya estamos resolviendo muchos de los problemas que tienen los vecinos, aunque no sea nuestra competencia”, ha explicado.

Además, ha reclamado que el remanente de los presupuestos se pueda dedicar a inversiones de los municipios. “El Gobierno nos exige que todo el remanente se dedique a reducir la deuda, y no nos permite que podamos dedicarlo a hacer inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos”, ha añadido.