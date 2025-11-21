El presidente del TSJA, sobre la condena al Fiscal General del Estado: "No es mi función valorar resoluciones judiciales"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Juan José Carbonero, ha asegurado este viernes que un día después de conocerse la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "no es su función valorar las resoluciones judiciales".

Carbonero ha respondido así a los medios de comunicación durante una visita a Huesca para presentarse oficialmente ante la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, y reunirse posteriormente con representantes de los distintos estamentos judiciales y de los colegios de abogados y procuradores de la provincia altoaragonesa.

El responsable judicial ha rechazado, sin embargo, opinar sobre el fallo del Supremo y ha apuntado que cuando se conozca la sentencia y se den a conocer "concretamente" los hechos probados y el razonamiento de los magistrados, "pues a lo mejor será tiempo de poder hablar quien pueda hablar".

"Yo, por mi parte, ahora mismo no tengo nada que decir y, en segundo lugar, creo que no es mi función ni mi cometido valorar o entrar en valoraciones de resoluciones judiciales", ha recalcado Carbonero.

Sin embargo ha añadido, ante las preguntas de los periodistas sobre el estado de ánimo de los jueces en Aragón, que, a su juicio, "la moral de la tropa está estupenda, pendiente no tanto de estas cosas sino de lo que pasa cotidianamente".

"Estamos ya acostumbrados a que todos los días pase algo, y lo que pasó ayer y está pasando no deja de ser manifestación del funcionamiento normal de las instituciones en un Estado de Derecho, tampoco está pasando nada más", ha dicho.