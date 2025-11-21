La sorprendente anécdota de Jesús Calleja de camino a un pueblo de Teruel: "Los corzos alucinan más que nosotros"

Aragón está repleto de rincones únicos donde la naturaleza se abre paso, lugares ajenos a la civilización que sirven de hogar a numerosas especies de animales y plantas. Para quienes están acostumbrados a recorrer carreteras secundarias y caminos de la comunidad, cruzarse con un jabalí, un conejo o un ciervo no resulta nada extraño.

No obstante, para visitantes procedentes de zonas más pobladas, estos encuentros pueden ser toda una sorpresa. Es lo que le ocurrió a Jesús Calleja este jueves cuando se dirigía a un destino aragonés.

El aventurero y presentador de televisión viajaba hacia un pueblo de Teruel desde Valencia cuando unas obras en la vía principal le obligaron a desviarse por una pista forestal de los montes del Maestrazgo. Esta zona fronteriza con la Castellón destaca por su rica historia, sus pueblos medievales y su exuberante naturaleza, con joyas como los Órganos de Montoro o el Nacimiento del río Pitarque, declaradas Monumento Natural de Aragón.

Un encuentro inesperado

Durante el desvío, el conductor de programas como Volando voy se topó con unos habitantes inesperados. “Estoy de camino a un pueblo de Teruel, pero muy cerquita en la comunidad colindante de Valencia, la carretera, sin más, está cortada con vallas y con una señal obligando a desviarse a una pista”, contaba en su perfil de X.

“no hay opción, hay que meterse por dicha pista varios kilometros con subidas y bajadas por el monte, donde los corzos alucinan más que nosotros”, escribió junto a una imagen en la que se ve a los animales cruzando la pista y mirando sorprendidos al vehículo del popular montañero.

La publicación ha generado numerosas reacciones entre vecinos de Teruel que conocen bien esta pista que conecta Valencia con Aragón, también con comentarios reivindicando la despoblación y la falta de servicios que sufre la provincia. “Esas cosas pasan más a menudo de lo que imaginas. Tú disfruta del camino, que vale la pena”, apunta uno de los usuarios.