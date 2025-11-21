Tiempo en Aragón: la nieve obliga al uso obligatorio de cadenas en cinco carreteras de la comunidad

El temporal de frío y nieve en Aragón ya se deja notar en las carreteras de la comunidad, donde hay cinco vías en las que el uso de cadenas es obligatorio.

Se trata de la N-330 entre Canfranc y Candanchú; de la A-136 entre El Pueyo de Jaca y el Portalet; de la A-2606 entre Panticosa y el balneario; la A-138, en el acceso al túnel de Bielsa; y la A-2607, en el acceso a Cerler y el Ampriu. En las mimas carreteras está prohibido el paso a autobuses y camiones.

Sallent de Gállego, Panticosa, Candanchú, Astú, Bielsa o Jaca son algunos de los puntos del Pirineo que han amanecido este viernes cubiertos de nieve. En Jaca, de hecho, el ayuntamiento ha activado su Plan de Actuación ante Nevadas, un dispositivo que determina la organización tanto la ciudad como de sus núcleos rurales para asegurar la limpieza viaria y mantener la movilidad durante el temporal de nieve.

Nieve en Cerler, este viernes, donde las cadenas son obligatorias. / DGT

En Teruel, por su parte, el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), debido a la alerta de la Aemet por las bajas temperaturas y el viento, ha desplegado varios equipos, cuatro de ellos en la Sierra de Albarracín, y ha activado las rutas de Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Albarracín y Frías.

Además, se han activado los equipos en Valdecuenca-El Vallecillo y Gúdar. El parque de maquinaria de Teruel dispone de varios equipos que podrán ser activados por avisos del 112 o por los vigilantes de zona.