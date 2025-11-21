Tres brotes de gastroenteritis en tres negocios de Zaragoza: hay 17 personas afectadas

Un total de 17 personas se han visto afectadas por tres brotes de gastroenteritis diferentes detectados en tres establecimientos de la ciudad de Zaragoza. Todos ellos han cursado síntomas de una infección por salmonelosis despues de haber ingerido alimentos en mal estado.

Dos de los brotes, que dejaron 2 y 3 personas afectadas, respectivamente, han tenido lugar en dos bares-restaurantes de la capital aragonesa, según publica el boletín epidemiológico de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

El tercer foco de infección, con 12 casos registrados, está relacionado con la ingesta de alimentos "elaborados en un establecimiento".

Los brotes se notificaron a la Sección de Higiene Alimentaria para la correspondiente inspección.

Como suele ser habitual en estos casos, la Administración no detalla públicamente los lugares dónde tuvieron lugar los brotes.

La salmonelosis está producida por una bacteria que, además, puede afectar tanto a humanos como a animales y puede permanecer durante prolongados periodos de tiempo. Diarreas y fiebre son los signos principales de la infección.

Uno de los últimos casos más sonados en Aragón es el brote de gastroenteritis que tuvo lugar el pasado verano en Barbastro, durante la Feria del Vino. En este caso, el consumo de tomates en mal estado dejó números afectados por salmonela.

No es una patología que revista de gravedad, aunque en niños y en personas mayores hay que tener cuidado ante posibles casos de deshidratación.

La infección por salmonela es debida a la ingesta de carnes, aves o productos a base de huevo que estén crudos o poco cocidos.