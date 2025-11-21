Zaragoza reabre el debate: una segunda estación pendiente, un túnel colapsado y un rifirrafe en redes sociales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, están protagonizando estos días un agrio enfrentamiento en redes sociales a propósito del anuncio del futuro tren a 350 km/h que circulará en la línea entre Madrid y Barcelona. La zaragozana criticando de antemano que ese tren no tenga parada en Delicias, algo que sería «nefasto», y trufando sus advertencias al ministro para que no deje a la ciudad «en el andén» de estas mejoras con los problemas que está sufriendo el ferrocarril por las averías frecuentes o las inclemencias meterológicas que han dejado varias veces a los pasajeros tirados en mitad del trayecto.

Puente tampoco se ha quedado atrás y ha lamentado que la alcaldesa haga «el ridículo» convirtiendo en negativo un avance muy positivo que tendrá a Zaragoza como una de las grandes «beneficiarias» y que ha echado mano del refranero para decirle que «a un burro le hacían arzobispo y todavía lloraba». «Su alcaldesa, lejos de alegrarse, sentía que tenía que decir algo y que no podía ser positivo», resumía.

Pero este rifirrafe está eclipsando el verdadero debate que trae consigo esta importante mejora: ¿está preparada Zaragoza para que paren más trenes de alta velocidad en la ciudad? El presidente de Aragón, que parece haberse quedado fuera de este cruce de reproches en redes, apuntó a uno de los proyectos más relevantes que harían posible este aumento de servicios en la ciudad: la segunda estación del AVE que se pretende desde hace años levantar en Plaza, cerca del aeropuerto y con futura conexión con Cercanías a Delicias.

Más de 50 millones y junto a Arcosur

Es un proyecto millonario aparcado desde hace más de diez años, que llegó a tener presupuesto, más de 50 millones, y hasta se ejecutaron obras por valor de más de un millón de euros en el lugar exacto donde se ubicaría, a la altura de Arcosur al otro lado del cuarto cinturón (Z-40) de Zaragoza.

Este ambicioso proyecto ponía solución al verdadero problema que tiene actualmente Zaragoza para aumentar su oferta ferroviaria, no solo de alta velocidad: el colapso que sufre el túnel de Goya, por el que pasan todos los trenes que tienen parada en Delicias, los de alta velocidad, los de la red convencional y regionales, y la línea de Cercanías entre Casetas y Miraflores.

Esta infraestructura es histórica y en el pasado sustituyó el paso por la que era la estación principal de Zaragoza, la del Portillo, cuando precisamente la llegada del AVE a la ciudad, en octubre de 2003, supuso también su soterramiento. Este túnel está hoy al límite de su capacidad y no tiene un margen de mejora sencillo, ya que requiere de una inversión de muchos millones de euros que Puente y Chueca, por lo que sea, no han abordado en su trifulca en redes sociales.

¿Qué han hecho ambos por mejorar este paso obligado en dirección a la estación de Delicias? El ministerio, no solo el actual titular, siempre ha rehuido este grito de auxilio emitido desde hace años desde Aragón. Su saturación impide, con el tráfico actual, mejorar las frecuencias que se le ofrecen al usuario y aumentar la competitividad de una ciudad como Zaragoza que necesita de la alta velocidad para no frenar su progreso. Pero este proyecto está sin cuantificar, las aproximaciones que se hicieron en el pasado han quedado desfasadas y el ministerio no ha puesto cifra a su ampliación o reforma integral.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, los avances en este sentido brillan por su ausencia. Como en esta ocasión, la ciudad no ha hecho bandera de este importante proyecto que limita la capacidad de absorción de más trayectos para la capital en unas conexiones que en el futuro mejorarán en todas direcciones, o debería hacerlo. La línea de Canfranc pasa por este túnel, la futura línea electrificada con Teruel y Valencia también, y la conexión con La Rioja, Navarra y el País Vasco, dentro del llamado Corredor Cantábrico Mediterráneo, y unos trayectos hacia Madrid y el sur de España que cada día tienen más demanda.

Descongestionar este embudo es primordial para el futuro de la capital aragonesa pero no se ha movido ni un papel. Y es que la ciudad ha puesto más el foco en transformar la pastilla de suelo que está en superficie, los suelos de la antigua estación del Portillo. Este proyecto también millonario, además, empezará en las próximas semanas, con la construcción de una enorme zona verde con usos lúdicos que ocupará toda la pastilla. Con las limitaciones que tiene, no obstante, tener ese cajó ferroviario llamado túnel de Goya que seguirá colapsado cuando se termine la reurbanización. Y, en caso de reforma o ampliación, será necesario levantar todas las obras que ahora se impulsan de esta gran zona verde.