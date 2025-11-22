Astún y Candanchú podrían abrir antes de lo previsto: los cañones ya funcionan a pleno rendimiento

Los responsables de las estaciones de esquí aragonesas que no forman parte del grupo Aramón también están pendientes de la evolución de las borrascas en las próximas jornadas. Por el momento, en Astún y Candanchú han hecho una previsión inicial de apertura para el puente de la Constitución, aunque no descartan comenzar la campaña el 29 de noviembre si los primeros copos que ya caen sobre las pistas cuajan lo suficiente para ofrecer un buen servicio en las cotas más altas. Este sábado, los cañones ya están trabajando a pleno rendimiento en ambas estaciones, donde el manto blanco de nieve que cubre la zona ha llevado a que algunos se hayan acercado a las pistas con los trineos.

El subdirector general de Astún, Andrés Pita, indica que durante los primeros días de la semana que empieza se decidirá la fecha definitiva de apertura. «Otros años no se ha podido abrir para el puente y no ha sido un drama, lo importante es llegar en las condiciones óptimas», manifiesta.

De cara al inicio de la temporada, la base de la estación de Astún y su entorno presentan diversas mejoras en infraestructuras y servicios orientadas «al confort y satisfacción de los usuarios». De este modo, durante el otoño se ha trabajado en la apertura de un nuevo restaurante junto a la terraza Midi, en el entorno del hotel Europa, que ampliará y mejorará la oferta gastronómica disponible a pie de pistas.

También se ha logrado el asfaltado de la carretera de acceso, que mejora la circulación y la seguridad en los desplazamientos hacia la estación. Y al mismo tiempo se ha apostado por la instalación de una cubierta en la cinta Collarada, destinada a los esquiadores debutantes, ofreciendo mayor confort en días de nieve o viento.

Las pistas de Astún, este sábado, repletas de nieve. / SERVICIO ESPECIAL

Además, Pita recuerda la puesta en marcha del nuevo centro médico, que permitirá una atención más rápida y cómoda para los usuarios. «Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de mejora continua en la estación, orientado a optimizar la calidad de los servicios y la satisfacción del cliente», indican.

En Candanchú, según expresa su director general, Álvaro Luna, ya se está trabajando en la creación de nieve artificial para buscar una apertura anticipada que aún no se puede confirmar. «No descartamos comenzar de forma escalonada con un grupo inicial de trabajadores», considera. En sus redes sociales, la estación ha colgado esta tarde un video optimista de cara a la apertura. "Atardece en Candanchú. Seguimos con los cañones en marcha y trabajando para dar la esperada noticia cuanto antes", han señalado.

En el centro invernal han apostado por la renovación de equipos y por la mejora en los cañones de nieve, un aspecto fundamental para garantizar una buena temporada en un contexto generalizado de aumento de temperaturas en el Pirineo. También se ha mejorado el firme de la propias pistas y se ha adquirido nueva maquinaria que permita atender a los clientes mientras están desarrollando su jornada de esquí. Con todo, la gran mejora va aparejada a la unión con el dominio de Astún, que ha tenido que ser retrasada por cuestiones administrativas.

Así, el Consejo de Gobierno aprobó de forma definitiva el pasado mes de octubre el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para la unión de las dos estaciones privadas a través de un telecabina de 3,5 kilómetros, promovido por Turismo de Aragón. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, indicó que la intención es que las obras comiencen «de forma inmediata», salvo si lo impiden las condiciones meteorológicas, que se haría en abril de 2026.

Los trabajos los ejecutará la empresa Leitner con el objetivo de conectar ambas estaciones de esquí con una telecabina que recorrerá el trecho de 3,5 kilómetros en 12 minutos. Este proyecto ha recibido muchas críticas por parte de los colectivos ecologistas debido a las dudas medioambientales y de rentabilidad que presenta.