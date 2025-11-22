La conciliación, asignatura pendiente en la hostelería de Aragón: "Quizá un bar de polígono pueda cerrar, pero lo normal es que el mayor volumen de trabajo llegue en festivos"

La conciliación sigue siendo un punto débil en la hostelería, un sector donde los ritmos laborales continúan marcados por turnos partidos, horarios cambiantes y picos de trabajo concentrados en fines de semana y festivos. Patronal y sindicatos son conscientes de que hay un largo camino por recorrer.

Por fortuna, se están dando los primeros pasos. Algunos restaurantes o cadenas están intentando negociar con los trabajadores o sus representantes lo que llaman "festivos de calidad": garantizar que, al menos cada cierto número de semanas, el empleado pueda librar un sábado o un domingo.

"Lo habitual, en más del 90 % de los casos, es tener los días libres entre semana o, como mucho, uno del fin de semana y otro entre semana", explican desde CCOO. La conciliación es, sin duda, una asignatura pendiente. Más que pendiente, es compleja. Para un pequeño restaurante con tres o cuatro trabajadores es difícil organizar turnos que permitan librar fines de semana. "Quizá un bar de polígono pueda cerrar, pero lo normal es que el mayor volumen de trabajo llegue en festivos", añaden.

En los grandes referentes hosteleros sí existe margen de organización. En Zaragoza, por ejemplo, hay grupos con un volumen elevado de trabajadores donde ya se están implantando sistemas para garantizar festivos rotativos. "En algunos casos, tanto empleados como empresarios lo confirman. Hay restaurantes donde se trabaja para que parte de la plantilla pueda descansar en festivos o fines de semana", apuntan desde el sindicato. Por el contrario, en la gran mayoría de restaurantes no es posible porque, en palabras de CCOO, "todavía no existe esa voluntad o capacidad organizativa".

¿Se está en el inicio del cambio? Se han producido avances: "Muchos empresarios no han tenido nunca este aspecto en cuenta. Cuando había abundancia de mano de obra, podían permitirse prescindir de quien no aceptara esas condiciones. Ahora, con dificultades para contratar, algunos empiezan a replantearse la organización", terminan. Compaginar trabajo y vida personal exige una transformación cultural, y mucho más en un sector tan particular.