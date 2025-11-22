El pueblo medieval de Huesca con el Belén viviente más impresionante de España: 4.500 metros cuadrados y 250 figurantes

Desde hace varios años, todos los pueblos de Aragón se vuelcan con la Navidad. Los ayuntamientos impulsan la instalación de la decoración navideña con muchas semanas de antelación para que los primeros emigrantes que vienen a ver a la familia en los días más especiales del año ya puedan contemplar todo iluminado. Muchas localidades quieren diferenciarse del resto y también organizan una programación de eventos navideña con obras de teatro, pasacalles e incluso un Belén viviente.

Muy conocido entre todos los aragoneses es el espectacular Belén de Zaragoza, con figuras de tamaño real que ocupa más de mil metros cuadrados. Este clásico navideño es visitado a diario por miles de personas que se desplazan hasta la plaza del Pilar para pasear por las distintas zonas y construcciones como el Portal, el Palacio de Herodes o el Zoco de los Mercaderes. La capital aragonesa encenderá la Navidad el próximo sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas con un multitudinario acto en la plaza España.

Montaje del Belén de la Plaza del Pilar / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Por todos es sabido que Aragón es fiel a la tradición y se puede considerar una tierra de belenes. Desde 2004 existe una ruta con hasta 32 belenes para visitar en pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El Belén más espectacular de todo Aragón es el Belén Viviente de Estadilla. Tal como explica la web de Turismo de Aragón, el belén de este pueblo de Huesca es el más grande de la comunidad con 4.500 metros cuadrados, 250 figurantes y más de 80 escenas que representan pasajes del Antiguo Testamento y costumbres de la zona del Alto Aragón.

Vecinos de todas las edades se vuelcan cada año en representar las escenas en Estadilla cumpliendo el sueño de la Navidad de los cientos de visitantes que deciden acudir a visitar este espectacular Belén. Oficios como el del escribano, el barbero, la tixidera… se confunden armónicamente con las antiguas casas de Estadilla cuyo nombre surge, precisamente, de la realización de dichos oficios. Casa el Ferrero, Casa el Candil o Casa el Jabonero permanecen todavía en la villa con su nombre original.

Cartel del Belén Viviente de Estadilla / ESTADILLA

El Belén Viviente de Estadilla, organizado por la Asociación l’Algareta, con la colaboración de la Sociedad L’Aurora, Asociación Cabezas de Familia y Ayuntamiento de Estadilla, se realizará el 26, 27, 28 de diciembre y 2,3 de enero con tres pases a las 17.45, 19.00 y 20.15 horas. Los visitantes que acudan hasta el Somontano para ver el Belén Viviente de Estadilla deben comprar una entrada que tiene un precio de seis euros en el siguiente enlace.

Qué ver en Estadilla

Estadilla es una bella localidad medieval situada al pie de la sierra de la Carrodilla que conserva vestigios del Pirineo y tiene un santuario que bien merece una visita. La huella de los siglos de dominio musulmán se aprecia en su entramado de callejuelas estrechas y laberínticas, mientras que la etapa cristiana dejó como legado elegantes casonas y palacios renacentistas, pasajes ocultos y una magnífica plaza porticada.

En sus calles también encontrarás casas señoriales con imponentes blasones y uno de los pocos palacios neoclásicos de la provincia de Huesca, levantado por Manuel Abad y Lasierra, un ilustrado cuya familia era originaria de Estadilla y de Barbuñales.

Estadilla destaca, además, por haberse desarrollado alrededor de un castillo que hoy solo pervive en la memoria: una fortaleza simbólica. Sus piedras se reutilizaron en la construcción de otros edificios, de modo que, aunque el castillo haya desaparecido, permanece disperso por el pueblo. Y no puedes dejar de acercarte a la gran fuente de doce caños, adornada con leones, que te invitará a disfrutar del agua fría del Ésera.