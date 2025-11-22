Este es el equipo del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón

Manuela Berges es la mujer de máxima confianza de Pilar Alegría en el PSOE Aragón. La secretaria de Organización del partido y alcaldesa de Pedrola es la elegida para dirigir el equipo, comité, electoral de los socialistas para las próximas elecciones autonómicas, que en el PSOE barruntan que serán pronto. Berges se pone al frente del Comité Electoral y también integra la Comisión de Listas, por lo que dirigirá la próxima campaña y será voz autorizada en la elección de quién sí y quién no ocupa un puesto en las listas del partido del puño y la rosa en los próximos comicios autonómicos.

El PSOE, que este viernes celebró el primer Comité Regional desde que Alegría es la secretaria general en Aragón, está preparando ya el terreno electoral, con la maquinaria activa desde hace semanas. Desde ahora, el equipo ya tiene nombres y apellidos con dos fijaciones: convertir a la actual ministra de Educación en presidenta de Aragón y desbancar al "estéril" Ejecutivo autonómico que lidera hoy el popular Jorge Azcón.

Berges será la coordinadora general y contará con Darío Villagrasa, alcalde de Bujaraloz y diputado autonómico, como vicecoordinador del Comité Electoral. Villagrasa es también vicesecretario general del PSOE Aragón, cargo de consenso pactado con el ala alegrista después de retirar su candidatura al liderazgo del partido. Jesús Morales, alcalde de Quinto y portavoz de la Ejecutiva del partido, mantendrá un rol similar en el equipo electoral, del que también será portavoz.

Manuela Berges y Pilar Alegría se abrazan en La Zaida, cuando la ministra anunció su candidatura para liderar el PSOE Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pilar Bernal y Belén Risueño dirigirán la asesoría jurídica y Jorge Pastor, asesor en la Delegación del Gobierno, será el encargado del programa electoral. José Valero estará al frente de la comunicación. En un nivel inferior del organigrama, Miguel Serrano (Actos Públicos), Antonio Biescas (portavoz en la DPH, se encargará de movilizar a los jóvenes) y Gabriela García, de la campaña en el exterior. La diputada autonómica Carmen Soler será responsable de Movilización.

La organización por provincias recae en Noemí Villagrasa (Zaragoza), Elena Casaus (Huesca) y Antonio Navarro (Teruel).

Berges también lidera la Comisión de Listas

La secretaria de Organización del PSOE Aragón también forma parte de la Comisión de Listas, en la única propuesta que se aprobó este viernes en el Comité Regional. Berges está acompañada por otros ocho compañeros, que se encargará de ordenar los nombres elegidos para representar al partido en las listas electorales por provincias para las próximas elecciones autonómicas.

Junto a ella estarán Daniel Abad, responsable de la secretaría de Transportes y Movilidad en la Ejecutiva del partido, Carlos Ros, alcalde de Ariño, portavoz en la comarca Andorra-Sierra de Arcos y secretario de Política Municipal en el órgano de dirección del PSOE Aragón, y Silvia Salazar, portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Huesca y secretaria de Educación y Formación Profesional en la Ejecutiva.

José Carlos Tirado, alcalde de Ariza y vicesecretario general del PSOE Zaragoza, Paz Álvarez, Rosa Roy, Francisco Gracia y la secretaria de Organización del PSOE Teruel, María Ariño, completan la Comisión de Listas.