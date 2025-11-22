Felipe VI apuntala la relación comercial de Aragón con China: facilidades al cerdo y la puerta del pistacho

El viaje de Felipe VI y Letizia a China la semana pasada fue un símbolo de refuerzo de las relaciones entre España y el gigante asiático. El país se ha convertido en uno de los principales aliados europeos de los chinos, que marcan el equilibrio del comercio y la geopolítica mundial frente a Estados Unidos, dirigido a golpe de vaivén por Donald Trump. Aragón, convertido en destino inversor de grandes multinacionales y también de China, también sale "premiado" de la visita del rey al país gobernado por Xi Jinping. El sector agroalimentario, con el cerdo, la cereza y el pistacho a la cabeza, es el principal interesado del buen momento de las conversaciones entre España y China.

El nuevo acuerdo para la exportación de cerdos y sus derivados toca directamente a las enfermedades que estos animales pueden contraer. Según celebró el Ministerio de Agricultura, el principal acuerdo se trata de la regionalización de la peste porcina africana. Esto se traduce, a efectos prácticos de ganaderos y empresarios, en que "en caso de que se detecte esta enfermedad en una zona de España, no se producirá el cierre a la exportación de todo el país, sino solamente el de la zona afectada, ya que se podrá seguir el comercio internacional desde las áreas consideradas libres de la enfermedad". Es decir, que si la peste porcina entra en granjas de otras comunidades autónomas, las granjas de Aragón seguirán pudiendo enviar sus productos a China.

No es una información sin importancia para el sector porcino aragonés. Solo en el primer semestre de 2025, China compró mercancías relacionadas con el cerdo por valor de 150 millones de euros a empresas aragonesas. Una cifra casi igual a la del ejercicio anterior, con 157 millones de euros de compras en los primeros seis meses del año 2024, según los datos de Datacomex. China sigue siendo el principal comprador de producto cárnico en la comunidad y cliente habitual de gigantes empresariales como Grupo Costa, Grupo Jorge, Vall Companys o Litera Meat.

La buena relación de China con Aragón en materia porcina generó dependencia hace unos años, cuando las exportaciones al gigante asiático supomían el 50% de las ventas del sector al extranjero. En la actualidad, solo es del 13,7%.

España y China negocian el comercio de pistachos

En paralelo al viaje de la Familia Real a China y la firma de una decena de acuerdos más que el mencionado del porcino (centrados en tecnología, educación, cultura o industria, entre otros campos), el trabajo en el Ministerio de Agricultura continuaba en España con la presentación del balance de heladas y sequías padecidas por el sector. En la reunión de la semana pasada, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, compartió con los representantes del sector la negociación abierta con las autoridades chinas para poder exportar pistacho.

En una fase muy incipiente, Rodríguez destacó ante los productores que el ministerio ya está estudiando el borrador del protocolo fitosanitario del pistacho y que someterá a consultas técnicas las modificaciones que se puedan hacer de ese protocolo.

Si las negociaciones con China llegan a buen puerto, la noticia para Aragón caerá con efecto positivo. La producción de pistacho en la comunidad no es, ni de lejos, tan masiva como la del sector porcino, pero Aragón es la quinta autonomía que más produce este fruto seco. En un mercado que lidera con amplia ventaja Castilla-La Mancha, los agricultores aragoneses recogieron en torno a 100 toneladas de pistacho en la última campaña, recientemente finalizada.

Los acuerdos respecto al sector porcino y al pistacho pueden suponer una mejora sustancial de las relaciones entre Aragón y China, muy sustentadas por el sector primario. El campo aragonés también recibió una buena noticia, hace medio año, en el viaje institucional de Pedro Sánchez al gigante asiático. El presidente del Gobierno regresó a España con un principio de acuerdo para la exportación de cerezas nacionales a China que se transformó un par de meses después en la autorización definitiva. Aragón genera el 40% de la producción nacional y en la última campaña se rondaron los 60 millones de kilos recogidos. "Una ventana interesante", aceptaban entonces los productores, dispuestos a pasar los férreos controles chinos porque hay "buenos precios" para darle salida a esta fruta.