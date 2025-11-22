Pedro Sánchez recomienda la biografía de Franco del aragonés Julián Casanova: "Una lectura obligada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha aficionado en las últimas semanas en sus redes sociales a compartir recomendaciones literarias y musicales a sus seguidores. Una práctica que este sábado ha tenido cierto sabor aragonés. El jefe del Ejecutivo ha presentado como lectura Franco, la biografía que el turolense Julián Casanova publicó a comienzos de 2025, para condensar la imagen del dictador cuando se cumple medio siglo de su muerte. Sánchez, implicado en la celebración de los 50 años de la muerte de Franco durante toda la semana, ha presentado en un vídeo lo que es "una lectura obligada" para conocer mejor la historia de España.

Sentado en el mismo sillón de La Moncloa que Sánchez utiliza cada semana para este tipo de recomendaciones, el presidente del Gobierno asegura que Casanova es "probablemente de los mejores historiadores". Sobre el libro, Sánchez considera que "en estos momentos en los que se banaliza y se trata de blanquear el franquismo", es una buena recomendación leer un libro que sirve para "conocer las consecuencias del fascismo en nuestro país". El también secretario general de los socialistas asevera que es "una lectura obligada" para saber más sobre la dictadura que atravesó casi cuarenta años del pasado siglo en España.

Franco es una biografía que recorre toda la vida del dictador, desde su nacimiento y hasta su muerte, y se centra especialmente en "las relaciones internacionales de Franco" o su cambio político, porque "al principio el fascismo es el fascismo, pero luego parece que es un paria, se libera pronto y Estados Unidos y El Vaticano le dan la bendición a partir de 1953". Casanova es uno de los historiadores más especializados en el siglo XX español y europeo y tiene amplía experiencia en la Guerra Civil o el franquismo. "He escrito mucho del siglo XX y este libro es la culminación de todo aquello", comentaba Casanova en una entrevista previa al lanzamiento del ensayo.

"Es una biografía de la cuna a la sepultura, con la tradición angloamericana. Menos las primeras 20 páginas, donde sitúo con el telescopio. Hay muchos temas transversales, que voy contando con citas y no me detengo en la narración", concretaba Casanova a este diario al ser entrevistado por el lanzamiento del libro. Ironizaba el historiador, incluso, por el lanzamiento y la respuesta de parte de los españoles: "El que te quiere insultar, si no se puede agarrar a otra cosa, te dice que el libro lo ha escrito Pedro Sánchez". Ahora se sabe que el socialista prefirió leerlo y recomendarlo.

El presidente cierra sus recomendaciones con León Benavente y su canción Como la piedra que flota. "Para mi gusto, una canción vitalista que en su estribillo viene a decir algo así como 'hay que bailar con todas tus fuerzas'", recuerda Sánchez, que anima a sus seguidores a que "pese a todas las adversidades que se tengan en la vida, hay que bailar con todas las fuerzas".