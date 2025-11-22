La primera ley de polígonos de Aragón, en 'stand by': entre la aritmética electoral y la atracción de inversiones
El sector se muestra proclive a su aprobación para impulsar las más de 400 áreas empresariales que hay en la comunidad
La primera ley de polígonos autonómica, que el Gobierno de Aragón pretendía impulsar este 2025, tendrá que esperar. La inestabilidad política actual, con la sombra del adelanto electoral cada vez más presente y reconocida públicamente por primera vez por el presidente Jorge Azcón esta semana, hace imposible que el proyecto legislativo salga adelante por ahora.
La intención del Ejecutivo autonómico era poder impulsar a lo largo del año que ahora acaba la nueva norma para debatirla en las Cortes, pero la actual aritmética parlamentaria lo hace inviable. Así lo reconocen algunas fuentes autonómicas que, no obstante, subrayan que la intención de desarrollarla sigue viva. De hecho, se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del sector industrial de la comunidad aragonesa. Así ha quedado patente en el recién finalizado Congreso Nacional de Áreas Empresariales, que se ha celebrado jueves y viernes en Zaragoza.
En él, los principales responsables de asociaciones como FEPEA (federación de polígonos aragoneses) dejaron claro que son proclives a una regulación que permita avanzar y seguir atrayendo inversiones a la comunidad, conscientes de la saturación de plataformas como Plaza (la norma permitiría actualizar la base de datos) o de los retos que plantea el futuro. Por ejemplo, los energéticos, con las renovables ganando cada vez más peso.
La propia Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación de la DGA, reconoció que se debe seguir avanzando en la ley para "mejorar la gobernanza y la colaboración público-privada". Hasta el momento, eso sí, se conocen pocos detalles de la misma.
Una de las ideas que quiere plasmar el Ejecutivo popular es la creación de una suerte de "mediador", sobre todo en polígonos con parcelas públicas y privadas, que canalicen las demandas de los más de 400 polígonos que existen en Aragón, 42 de ellos en Zaragoza capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Las obras de la travesía de la N-232 en Utebo rompen la tubería que abastece de agua al municipio y a Garrapinillos y Casetas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI