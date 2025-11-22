La primera ley de polígonos de Aragón, en 'stand by': entre la aritmética electoral y la atracción de inversiones

La primera ley de polígonos autonómica, que el Gobierno de Aragón pretendía impulsar este 2025, tendrá que esperar. La inestabilidad política actual, con la sombra del adelanto electoral cada vez más presente y reconocida públicamente por primera vez por el presidente Jorge Azcón esta semana, hace imposible que el proyecto legislativo salga adelante por ahora.

La intención del Ejecutivo autonómico era poder impulsar a lo largo del año que ahora acaba la nueva norma para debatirla en las Cortes, pero la actual aritmética parlamentaria lo hace inviable. Así lo reconocen algunas fuentes autonómicas que, no obstante, subrayan que la intención de desarrollarla sigue viva. De hecho, se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del sector industrial de la comunidad aragonesa. Así ha quedado patente en el recién finalizado Congreso Nacional de Áreas Empresariales, que se ha celebrado jueves y viernes en Zaragoza.

En él, los principales responsables de asociaciones como FEPEA (federación de polígonos aragoneses) dejaron claro que son proclives a una regulación que permita avanzar y seguir atrayendo inversiones a la comunidad, conscientes de la saturación de plataformas como Plaza (la norma permitiría actualizar la base de datos) o de los retos que plantea el futuro. Por ejemplo, los energéticos, con las renovables ganando cada vez más peso.

Foto de familia tras la clausura del congreso de áreas empresariales celebrado en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La propia Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación de la DGA, reconoció que se debe seguir avanzando en la ley para "mejorar la gobernanza y la colaboración público-privada". Hasta el momento, eso sí, se conocen pocos detalles de la misma.

Una de las ideas que quiere plasmar el Ejecutivo popular es la creación de una suerte de "mediador", sobre todo en polígonos con parcelas públicas y privadas, que canalicen las demandas de los más de 400 polígonos que existen en Aragón, 42 de ellos en Zaragoza capital.