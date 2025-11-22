Podemos está "con solvencia" para asumir un adelanto electoral en Aragón y buscará "consensos amplios"

Podemos Aragón también activa la maquinaria electoral. El todavía equipo de gestor de la formación en la comunidad autónoma se ha reunido este sábado con unos 50 militantes para presentar la única candidatura a asumir la dirección del partido, con Ricard Mitjana a la cabeza. Un trámite interno, de reencuentro con parte de los simpatizantes, que sirve como antesala para el hipotético adelanto de los comicios que puede vivir Aragón. Podemos podría responder "con solvencia" a una llamada a las urnas, según el equipo director, que esta misma semana comenzará los contactos en diferentes localidades de la comunidad para reactivar los círculos y los equipos de trabajo en el territorio.

El líder de la formación, a falta de la confirmación oficial, será Ricard Mitjana, que lidera la única precandidatura registrada para este proceso interno. Mitjana ha asegurado que tanto él como los miembros de su lista se encuentran "muy ilusionados". El acto de este sábado, celebrado en el Ateneo Stanbrook de Zaragoza, ha sido "el pistoletazo de salida a una nueva etapa en Podemos Aragón". Mitjana aspira a que este nuevo tiempo sea "una etapa ilusionante" y que estará centrada en "los cuidados como eje de acción". El podemista ha destacado que la candidatura cuenta con "equilibrio entre generaciones, algo imprescindible" y que se marca como objetivo "trabajar por un Aragón mejor, como ya se ha hecho antes". Además de la mayoría de los miembros de la futura ejecutiva, a la cita ha acudido Fernando Rivarés, concejal de Economía, Hacienda y Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2015 y 2019, con Pedro Santisteve (ZEC) como alcalde.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad, por la incapacidad de la DGA para aprobar los presupuestos de 2026, Mitjana ha afirmado que "Podemos siempre ha estado preparado". "Tenemos candidatos y tenemos gente con sobrada solvencia para gestionar en sus áreas y en las instituciones", ha analizado el líder podemista, que ha asegurado que la formación podría "asumir con solvencia" una llamada adelantada a las urnas.

La cara más visible de esta nueva etapa de Podemos ha llamado a "buscar consensos amplios" y tener "unas formaciones de izquierda fuertes y transformadoras en las que todos tengan cabida". "Ese es el camino que debemos seguir", ha afirmado Mitjana al ser preguntado por una posible unión con otros partidos a la izquierda del PSOE, una quimera que los partidos aragoneses nunca han conseguido resolver. El podemista se ha apoyado en la reciente valoración de Ione Belarra, líder de Podemos, que ha celebrado el trabajo de Unidas por Extremadura de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Allí, la unión entre Podemos, IU y Alianza Verde está asentada desde 2019 y ocupa el espacio a la izquierda del PSOE, algo que en Aragón nunca ha sido posible, ni a nivel autonómico ni municipal.

A partir del lunes, los militantes e inscritos de Podemos Aragón podrán votar de manera telemática para ratificar a Mitjana como el nuevo líder del partido en la comunidad. Hasta el viernes 28 de noviembre tienen de tiempo los podemistas, antes de que el sábado 29 se ratifiquen los resultados, que ya serán oficiales. Podemos habilitará un puesto en su sede para facilitar el voto de aquellas personas inscritas que no puedan hacerlo de manera telemática.

