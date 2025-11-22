Tiempo en Aragón: Cerler marca la mínima con 13 grados bajo cero y rachas de viento de 128km/h
En Teruel, municipios como Mosqueruela y Cedrillas han estado por debajo de los 4 grados
Las heladas, las bajas temperaturas y las rachas de viento que anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado en Aragón se han cumplido. Y con creces. La localidad de Cerler, con -13,1 grados, ha marcado la temperatura mínima de la comunidad en la jornada de hoy y, además, ha registrado también las rachas de viento más fuentes con el dato de 128 km/h. En Cerler, el viernes, ya se notificó la necesidad del uso obligatorio de cadenas tras la primera gran nevada de la temporada, aunque este sábado en las vías la situación ya estaba normalizada pero con mucha precaución.
Astún, por su parte, registró la segunda temperatura mínimas más baja, con -12,7 grados; le siguió Torla, con -8 y Formigal, con -7. Más allá del Pirineo, otros puntos de la provincia de Huesca como Benabarre han marcado este sábado los -5,3 grados. En Panticosa, por su parte, el viento ha soplado fuerte, con 88 km/h, según la Aemet.
En la provincia de Teruel, en el municipio de Mosqueruela el termómetro hamarcado -4,7 grados (y rachas de viento de 88 km/h); en Cedrillas ha sido de -4,2 grados; en Bello -3,9 grados; en Jabaloyas, -4 grados; en Albarracín -2,5 grados; y -1,6 en Moltalbán, entre otras localides turolenses que también han tenido bajo en cero en sus entornos.
En la provincia de Zaragoza, en Calatayud se han dado los -0,2 grados.
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales