Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El XIII Congreso de Semergen Aragón celebra 25 años de trayectoria y compromiso con la Medicina de Familia

El acto ha reunido a cerca de 300 profesionales en al Antiguo Casino Mercantil de Zaragoza

El XIII Congreso de SEMERGEN Aragón ha reunido en Zaragoza a cerca de 300 profesionales de la medicina de familia.

El XIII Congreso de SEMERGEN Aragón ha reunido en Zaragoza a cerca de 300 profesionales de la medicina de familia. / SEMERGEN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria- Semergen Aragón ha clausurado este sábado en Zaragoza su XIII Congreso Autonómico, una edición especialmente significativa al coincidir con el XXV aniversario de la creación de la sociedad científica en la comunidad. El encuentro, celebrado en el histórico Antiguo Casino Mercantil de Zaragoza, ha reunido a casi 300 profesionales de la Medicina de Familia y ha puesto de relieve el papel clave de la Atención Primaria en el sistema sanitario aragonés. Bajo el lema 25 años, un millón de historias, el congreso ha combinado la revisión de los principales avances en diferentes áreas clínicas con una mirada reflexiva hacia el recorrido de la especialidad y los retos que afronta en el futuro.

Las actividades conmemorativas han permitido reconocer el trabajo de los médicos de familia que han contribuido a consolidar Semergen Aragón, así como fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia de la sociedad.

El congreso contó con la asistencia de expresidentes y miembros históricos de la sociedad, y Semergen Aragón invitó de manera especial a todas las personas que llevan más de 25 años como socios, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución continuada al desarrollo de la Medicina de Familia en la comunidad.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Lourdes Martínez-Berganza Asensio, vicepresidenta de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN, acompañada por la doctora Laia Homedes Celma, presidenta del Comité Organizador; el doctor Ignacio González Lillo, presidente del Comité Científico; y contó con la participación de José Luis Bancalero Flores, consejero de Sanidad de Aragón.

Mirar al futuro

Tal y como subrayaron los doctores González Lillo y Homedes Celma, "este congreso no solo ha ofrecido una oportunidad para actualizar conocimientos, sino que ha sido una edición especialmente emotiva en la que hemos querido celebrar una historia compartida por cientos de médicos de Familia que han construido, año tras año, una Atención Primaria más cercana, humana y resolutiva. Este encuentro reafirma nuestro compromiso con el futuro de la especialidad y con el fortalecimiento de la Atención Primaria en Aragón".

Entre los temas que se abordaron en la parte científica se encontró la actualización en Pediatría en Atención Primaria, con una revisión práctica a través de "flashes pediátricos", así como el análisis del abordaje de la migraña y otras cefaleas. También se profundizó en el manejo del trastorno de ansiedad generalizada, la motilidad intestinal y otros aspectos relevantes del aparato digestivo.

El congreso dedicó además un espacio relevante al estudio de las enfermedades crónicas y de los factores de riesgo, abordando cuestiones como la obesidad y los estilos de vida saludables desde una perspectiva multidisciplinar, la actualización en lípidos y riesgo cardiovascular, el control glucémico y las opciones de abordaje de la diabetes tipo II. Asimismo, se presentaron novedades en salud respiratoria, con especial atención a los inhaladores sostenibles y su impacto clínico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
  2. El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
  3. Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
  4. Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
  5. Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
  6. Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
  7. El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
  8. El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales

El XIII Congreso de Semergen Aragón celebra 25 años de trayectoria y compromiso con la Medicina de Familia

El XIII Congreso de Semergen Aragón celebra 25 años de trayectoria y compromiso con la Medicina de Familia

Podemos está "con solvencia" para asumir un adelanto electoral en Aragón y buscará "consensos amplios"

Podemos está "con solvencia" para asumir un adelanto electoral en Aragón y buscará "consensos amplios"

La conciliación, asignatura pendiente en la hostelería de Aragón: "Quizá un bar de polígono pueda cerrar, pero lo normal es que el mayor volumen de trabajo llegue en festivos"

La conciliación, asignatura pendiente en la hostelería de Aragón: "Quizá un bar de polígono pueda cerrar, pero lo normal es que el mayor volumen de trabajo llegue en festivos"

Tiempo en Aragón: Cerler marca la mínima con 13 grados bajo cero y rachas de viento de 128km/h, la más alta en toda España

Otro 'KO' al tráfico de drogas en Zaragoza: tres detenidos con medio kilo de cocaína

Otro 'KO' al tráfico de drogas en Zaragoza: tres detenidos con medio kilo de cocaína

¿Dónde están los últimos fotomatones de Zaragoza? Las tiras 'vintage' arrasan entre la juventud

¿Dónde están los últimos fotomatones de Zaragoza? Las tiras 'vintage' arrasan entre la juventud

Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: "Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos"

Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: "Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos"

Astún y Candanchú podrían abrir antes de lo previsto: los cañones ya funcionan a pleno rendimiento

Astún y Candanchú podrían abrir antes de lo previsto: los cañones ya funcionan a pleno rendimiento
Tracking Pixel Contents