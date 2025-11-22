El XIII Congreso de Semergen Aragón celebra 25 años de trayectoria y compromiso con la Medicina de Familia

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria- Semergen Aragón ha clausurado este sábado en Zaragoza su XIII Congreso Autonómico, una edición especialmente significativa al coincidir con el XXV aniversario de la creación de la sociedad científica en la comunidad. El encuentro, celebrado en el histórico Antiguo Casino Mercantil de Zaragoza, ha reunido a casi 300 profesionales de la Medicina de Familia y ha puesto de relieve el papel clave de la Atención Primaria en el sistema sanitario aragonés. Bajo el lema 25 años, un millón de historias, el congreso ha combinado la revisión de los principales avances en diferentes áreas clínicas con una mirada reflexiva hacia el recorrido de la especialidad y los retos que afronta en el futuro.

Las actividades conmemorativas han permitido reconocer el trabajo de los médicos de familia que han contribuido a consolidar Semergen Aragón, así como fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia de la sociedad.

El congreso contó con la asistencia de expresidentes y miembros históricos de la sociedad, y Semergen Aragón invitó de manera especial a todas las personas que llevan más de 25 años como socios, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución continuada al desarrollo de la Medicina de Familia en la comunidad.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Lourdes Martínez-Berganza Asensio, vicepresidenta de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN, acompañada por la doctora Laia Homedes Celma, presidenta del Comité Organizador; el doctor Ignacio González Lillo, presidente del Comité Científico; y contó con la participación de José Luis Bancalero Flores, consejero de Sanidad de Aragón.

Mirar al futuro

Tal y como subrayaron los doctores González Lillo y Homedes Celma, "este congreso no solo ha ofrecido una oportunidad para actualizar conocimientos, sino que ha sido una edición especialmente emotiva en la que hemos querido celebrar una historia compartida por cientos de médicos de Familia que han construido, año tras año, una Atención Primaria más cercana, humana y resolutiva. Este encuentro reafirma nuestro compromiso con el futuro de la especialidad y con el fortalecimiento de la Atención Primaria en Aragón".

Entre los temas que se abordaron en la parte científica se encontró la actualización en Pediatría en Atención Primaria, con una revisión práctica a través de "flashes pediátricos", así como el análisis del abordaje de la migraña y otras cefaleas. También se profundizó en el manejo del trastorno de ansiedad generalizada, la motilidad intestinal y otros aspectos relevantes del aparato digestivo.

El congreso dedicó además un espacio relevante al estudio de las enfermedades crónicas y de los factores de riesgo, abordando cuestiones como la obesidad y los estilos de vida saludables desde una perspectiva multidisciplinar, la actualización en lípidos y riesgo cardiovascular, el control glucémico y las opciones de abordaje de la diabetes tipo II. Asimismo, se presentaron novedades en salud respiratoria, con especial atención a los inhaladores sostenibles y su impacto clínico.