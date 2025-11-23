Aragón se prepara para un mes comercial frenético e histórico: se repartirán 3,5 millones de paquetes por el 'Black Friday' y la Navidad

Aragón se prepara para una temporada de compras online frenética. Este próximo viernes 28 de noviembre dará comienzo la campañas del Black Friday y la Navidad de 2025, que, según las estimaciones, apuntan a ser completamente históricas en la comunidad. La previsión es que los consumidores aragoneses reciban un total de 3,5 millones de envíos, superando con creces los números de hace un año, cuando el ejercicio se cerró en medio millón menos de paquetes.

En cuanto al número diario de envíos, las cifras también irán al alza. Si en 2024 la media fue de 100.000, cuando acabe la temporada, allá por el mes de enero, los hogares de la comunidad habrán recibido 110.000. Además, en los días de mayor concentración, se pueden producir picos máximos de hasta casi 150.000 entregas. La compra por internet es una opción prioritaria y extendida entre los consumidores aragoneses.

Estos datos reflejan que el sector goza de una excelente salud y que los compradores se han acostumbrado a la llenar sus cestas virtuales durante su día a día. Gigantes como Correos o Amazon van a vivir días frenéticos recibiendo, clasificando y dando salida a paquetes con destino a toda la geografía aragonesa. "Su paquete ya está en reparto. Lo recibirá hoy". Este esperado mensaje se va a extender por los correos electrónicos de los aragoneses hasta los primeros días de 2026. La compra en la red se ha convertido en todo un ritual, sobre todo en épocas de descuentos como las que se avecinan.

El 28 de noviembre se celebrará el Black Friday, pero la campaña hace días que comenzó. "Estas cifras confirman la creciente anticipación de las compras y la concentración de la demanda en periodos muy cortos, lo que exige una planificación logística milimétrica", concreta Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal del sector. "La logística española ha demostrado una madurez operativa que nos permite afrontar con solvencia los grandes picos de demanda, y responder a las expectativas de un consumidor cada vez más exigente en rapidez, trazabilidad y sostenibilidad", añade.

Punto de partida

El viernes negro se ha consolidado como el punto de partida de la campaña navideña, concentrando buena parte de los pedidos en las últimas semanas de noviembre y "reforzando la convergencia entre el canal físico y online", matiza Aranda. El perfil del comprador tanto en Aragón como en el resto de España también ha cambiado. El usuario demanda una correcta política de envíos: "Nos encontramos ante un consumidor más informado, organizado y exigente, que demanda eficiencia, sostenibilidad y transparencia en todo el proceso de compra", explica Aranda.

Miguel Ángel Gracia

El sector de la logística y el transporte también se consolida como motor de empleo en Aragón. Durante las campañas de Black Friday y Navidad, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la región puede superar los 40.000, casi 3.500 más que 2024. No solo se trata de transportar paquetes y productos. Las cifras reflejan que la logística genera oportunidades laborales y sostiene a muchas familias en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Los picos de actividad en estas campañas crean empleos temporales que permiten absorber la gran demanda de envíos, desde operarios en almacenes y repartidores hasta personal de apoyo administrativo. Muchos de estos puestos temporales se pueden convertir en oportunidades de empleo más estables, consolidando al sector como un generador continuo de trabajo y crecimiento económico en Aragón.

Entrega fuera de casa

Un nuevo perfil está transformando la operativa del sector y acelerando la adopción de soluciones tecnológicas. Son los modelos de entrega out of home, que ya representan alrededor del 16,2% de los envíos totales a través de lockers y puntos de conveniencia y sistemas de trazabilidad avanzados.

Este sistema ofrece ahora mayor flexibilidad para los consumidores, ya que pueden recoger el paquete cuando les convenga y permite reducir los intentos fallidos de entregas a domicilio. Detrás de estos números hay algo más que estadísticas: hay personas ilusionadas esperando sus compras, planeando regalos y esperando que todo llegue a tiempo y en perfecto estado.

Las cifras en España

A nivel nacional, la logística gestionará durante el Black Fridayy la Navidad un 8,7% más de envíos que en 2024 y las empresas de reparto gestionarán casi 125 millones de envíos, a una media de 4,3 millones de envíos diarios y con picos de hasta 5,5 millones los días de mayor volumen.

En materia laboral, la patronal prevé que durante esta campaña el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector logístico en España alcance los 1.180.000 trabajadores, lo que supone un incremento del 4,6% respecto a la campaña anterior. "Este crecimiento evidencia la capacidad del tejido empresarial para anticipar los ciclos de demanda, optimizar sus recursos y dimensionar las plantillas de forma estratégica ante los picos de actividad, garantizando la eficiencia operativa y los más altos estándares de calidad", apostilla Aranda.

Estos datos reflejan que el comercio online goza de excelente salud y que los consumidores se han acostumbrado a comprar por internet, con la comodidad de recibir sus productos en casa sin moverse o en puntos cercanos habilitados. Cada paquete que llega a un hogar es el final de un proceso que combina rapidez, precisión y logística. Desde juguetes y ropa hasta tecnología o productos gourmet, los aragoneses confían en que sus pedidos cumplan las expectativas generadas. Esa confianza en que todo va a llegar bien es la verdadera medida del éxito de estas campañas.