Buenas sensaciones entre el turismo de nieve de Aragón: "La temporada de invierno se llena sí o sí"

Las primeras nieves que han cuajado en el Pirineo y la provincia de Teruel esta semana han provocado un cálido clima de entusiasmo en el sector turístico aragonés. Los primeros copos marcan un inicio de temporada anticipado y se confía que atraer un turismo que lleva varios años alicaído por la falta de precipitaciones invernales en las fechas clave del invierno.

El presidente de la Asociación Turística y Empresarial del Valle de Benasque, José María Ciria, indica que comienzan la temporada «con mucho optimismo», algo a lo que no solo contribuye el frío. «Estamos viendo que el sector ha abandonado la dejadez y se está trabajando por mejorar la situación general de las infraestructuras», destaca. Algo que no se nota únicamente en las pistas de esquí, que reciben millonarias inversiones de dinero público, sino que los propios negocios hosteleros están trabajando «en el mantenimiento y mejora de sus instalaciones».

Esta idea se confirma en el valle de la Jacetania, también preparado para la llegada masiva de los primeros turistas invernales, procedentes sobre todo de las comunidades del norte de España. «Los primeros copos animan las reservas y por primera vez en varios años llegan justo a tiempo de forma que se puede confiar en una ocupación cercana al 100%», asegura el presidente de la asociación turística Valle del Aragón, Luis Terrén. Algunos apartamentos ya están abiertos en este final de noviembre y en los comercios de la zona se empieza a notar la llegada de compradores para el acopio de las primeras provisiones de cara a los periodos vacacionales.

«Como la temporada será más corta podremos garantizar buenos datos de ocupación y nos permitirá ser mucho más productivos tras todo el trabajo previo realizado», confirma el empresario jacetano Pedro Marco.

La impresión también se extiende al Sistema Ibérico, donde los primeros copos también han animado las reservas y en la asociación turística de Gúdar-Javalambre hablan de que la temporada estará llena «sí o sí». Para la vicepresidenta, Nuria Ros, todo lo que pasa en las cumbres tiene «un reflejo» en los negocios de los pueblos que siguen teniendo la nieve como su principal motor económico.

Una máquina trabajando, ayer, en la pistas de Formigal. / ARAMÓN

En la montaña altoaragonesa estos días se celebra, al menos en la parte empresarial, pues entre colectivos sociales y ecologistas el sentimiento es diferente, las inversiones lanzadas durante la legislatura bajo el paraguas del Plan Pirineo. «Este compromiso tiene una importancia tremenda porque se está gastando mucho dinero en hacer competitiva la montaña frente a otros territorios que también han apostado mucho por el sector de la nieve, eso hace que se generen mejoras en todos los implicados», expresa Ciria al evidenciar que cuando no existe la posibilidad de esquiar muchos establecimientos permanecen cerrados.

En el caso de la Jacetania, el Alto Gállego o La Ribagorza señalan que hay que invertir apostando por la mejora de las estaciones de esquí para garantizar una facturación asociada en alojamientos, restaurantes y todo tipo de empresarios relacionados con el ocio o la aventura. Las estaciones del grupo Aramón en los dos últimos años ha tenido una inversión de 55 millones de euros en la adecuación integral de sus estaciones trabajando «en la innovación tecnológica, la modernización de infraestructuras y en un renovado compromiso con la sostenibilidad», según indicó su presidente ejecutivo, Antonio Gericó, en la presentación del pasado jueves.

Ciria se muestra optimista sobre los cambios que se están produciendo en la cordillera altoaragonesa. «La nieve es un sector económico fundamental, y como tal, igual que se favorece la industria en las ciudades grandes, es necesario apostar por una industria de la nieve», reflexiona de cara a la temporada invernal que dará comienzo el próximo 29 de noviembre en el Pirineo y en el puente de la Inmaculada en Javalambre y Valdelinares. «Estamos ante una herramienta vital para el desarrollo socioeconómico de estos valles y de la misma forma que Aramón espera una campaña histórica por la afluencia de esquiadores esperemos que se refleje en el número de reservas», incide.

Nuevas ventanas

La consolidación del sector permite desarrollar nuevas ventanas de oportunidad turística, según esperan los empresarios. «Ahora ya no basta solo con que llegue nieve, sino que aunque llegue frío, simplemente frío, las estaciones de esquí pueden estar en funcionamiento y eso nos hace ser bastante optimistas», señala Terrén. Estas primeras semanas las llamadas pidiendo información se han disparado para los días del puente y se confía con una gran ocupación en Navidades. «Estamos ante un sector muy maduro que aunque no ofrece mucho margen de crecimiento garantiza que los visitantes repiten todos los años», explica Marco. Todos destacan que un buen número de familias aficionadas a la nieve, aunque las previsiones sean adversas, siempre se guardan una semana para esquiar.

El sector confía, además, en poder atender todas las necesidades que se crean durante un periodo vacacional. «Aunque la temporada de esquí es crucial, se está apostando por otros ámbitos como pueda ser el fomento de los deportes con nuevos recorridos en bicicleta, o en el caso de la provincia de Teruel, con la consolidación de un turismo alrededor de la feria de la trufa de Sarrión que también se celebrará durante el puente de la Constitución», precisa Ros.