El Cantábrico-Mediterráneo, un "proyecto estratégico de país"

"El Corredor Cantábrico-Mediterráneo debe ser la columna vertebral del transporte en la Península Ibérica. Un proyecto estratégico no solo de Aragón sino de país". Así dejó clara la importancia que tendrá este eje ferroviario el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la clausura de la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica el martes 18 de noviembre en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico. Autoridades institucionales de varias comunidades autónomas y representantes empresariales coincidieron en la necesidad de potenciar las conexiones ferroviarias y exigieron al Gobierno central la ejecución «rápida, completa y electrificada» de una línea que permitirá elevar la competitividad de las empresas y vertebrar los terrenos que atraviesa.

Durante su intervención, Azcón reclamó una mayor inversión para mejorar la conectividad en el país e impulsar el desarrollo económico y social. "Es una estructura que nos beneficia a todos", destacó. "Hay que poner el foco en un proyecto que tiene que ir a un ritmo adecuado y no al ritmo desesperante que lleva ahora", dijo.

Octavio López, consejero de consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de Aragón; Roberto Media, consejero de Fomento de Cantabria; y Natalia Flórez, secretaria general de Movilidad Sostenible y Transformación Digital de Castilla y León, junto al director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. / JAIME GALINDO

Para el presidente aragonés "no es un corredor normal", ya que tiene "características específicas" y sirve para "romper con la radialidad" con la que se desarrollan las conexiones en España. Azcón recordó que el nuevo corredor formará parte de un Aragón que ya es "la plataforma logística más importante de Europa", antes de reconocer los objetivos marcados por Bruselas en el transporte ferroviario. "No vamos por buen camino. Solo el 4% del transporte de mercancías se realiza a través del ferrocarril frente a un 15% de la media europea y este problema se agravará a medio plazo. En el 2030 el objetivo es que se incremente al 30% y en el 2050 al 45% en detrimento del transporte por carretera, que es seis veces más contaminante. Estos datos son irreales. El Gobierno de España no va a ser capaz de cumplir porque no se han hecho los deberes", manifestó.

Azcón recordó las "importantísimas plataformas logísticas" con las que cuenta Aragón, la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) y los aeropuertos de Teruel y Zaragoza, siendo éste "el segundo más importante de España, batiendo en octubre un récord histórico en el transporte de mercancías superando las 22.000 toneladas". Además, volvió a solicitar la Travesía Central de los Pirineos (TCP), que junto a este trazado y la línea Canfranc-Pau "tienen que ir de la mano" para conectar los "puertos de Valencia, Algeciras y Sines con el corazón de Europa de una forma directa". Respecto a la apuesta por el Cantábrico-Mediterráneo, afirmó que servirá para "aumentar la competitividad de las empresas, impulsar la intermodalidad y favorecer la reindustrialización y la atracción de inversión a Aragón".

Azcón exigió al Gobierno central que "nos escuche y agilice las obras" y que el corredor forme parte esos 60.000 millones de euros anunciados por el ministro de Transportes (Óscar Puente). "No puede ser que se esté apostando por que trenes de 300 pasen a 350 km/h y por Teruel sigan pasando a 50", subrayó. No faltó entre las infraestructuras solicitadas por el presidente aragonés la segunda estación del AVE en Zaragoza y el servicio de Cercanías entre Zaragoza y Huesca. Azcón agradeció a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y a Prensa Ibérica por "tener la visión de apostar por un proyecto estructural, una infraestructura básica y dedicar espacio para debatir y reflexionar".

En este sentido, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, destacó durante su discurso el comercio exterior, la sostenibilidad y la mejora de la movilidad como las oportunidades que ofrece el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. "Es uno de los proyectos más prometedores de nuestra historia reciente", indicó Moll, quien añadió que es "un proyecto prioritario que unirá las dos fachadas, la atlántica y la mediterránea".

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, clausuró la jornada. / JAIME GALINDO

El foro contó con la colaboración de Cámaras de Aragón y TMZ y el impulso institucional de la Diputación de Teruel (DPT) y el Gobierno de Aragón. Sin duda, el futuro del corredor marcará en buena medida el futuro de la provincia turolense. Así lo manifestó Joaquín Juste, presidente de la DPT, que aseguró que esta infraestructura será "cohesión, igualdad de oportunidades y futuro".

A su juicio, el corredor permitirá a Teruel "jugar con las mismas cartas que todo el mundo", al recordar que "los emprendedores se ven lastrados porque no hay tanta competitividad como en otros sitios". "Pasan los años y seguimos igual, insistiendo en algo que merecemos y es necesario", consideró Juste, antes de volver a incidir en que el corredor daría "una ventaja competitiva a la provincia".

Mejora de la competitividad

La jornada contó con dos mesas redondas. Con el título El corredor ferroviario como llave para mejorar la competitividad empresarial, los participantes lanzaron un mensaje claro a la Administración central a la que culpan de los retrasos y la falta de planificación en una "infraestructura ferroviaria esencial para el país". En este sentido, Mar Chao, presidenta de Valenciaport, recordó que la autoridad portuaria "está invirtiendo intensamente en este corredor" del que, sin embargo, dijo, "es un magnífico ejemplo de cómo no debe planificarse una infraestructura porque va mucho más lento de lo esperado".

Ramón Adé, gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Mar Chao, presidenta de Valenciaport; Manuel Rodríguez, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras; y Francisco Aranda, presidente de la Patronal Logística UNO; participaron en la mesa redonda moderada por el periodista Jorge Heras. / Jaime Galindo

Más tajante fue Francisco Aranda, presidente de la Patronal Logística UNO. A su modo de ver, "estamos perdiendo oportunidades" por culpa del Gobierno central "y los inversores no esperan". Y desglosó la importancia de este eje en base a tres conceptos: "Este corredor mejora la productividad y competitividad del país porque reduce costes, reduce tiempos y facilita el acceso a los mercados internacionales; tiene un componente ecológico esencial; y otro social porque vertebra el centro del país y genera empleo". También Aranda se refirió a Aragón como un hub logístico que para que "sea referente a nivel mundial» necesita "seriedad en la planificación de las infraestructuras" y apeló a "la necesidad de concluir cuanto antes el corredor".

También Ramón Adé, gerente de la TMZ, incidió en la importancia de contar con buenas conexiones. "Aragón no tiene mar, pero en los últimos 10 años es una de las regiones donde más ha crecido el comercio internacional marítimo y el papel del tren ha sido fundamental. El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es primordial para desarrollar la competitividad".

Por su parte, Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, aseguró que continuará reclamando como lo ha hecho históricamente la mejora de las comunicaciones, tanto carreteras como ferroviarias, porque "es fundamental para desarrollar cualquier actividad". "Hay parte del proyecto que se paralizó y aún estamos casi moviéndonos en los 30 km/h. Hace falta que se ejecute definitivamente un proyecto completo y actual. Seguiremos insistiendo porque este corredor es imprescindible y porque la unión de los corredores Cantábrico y Mediterráneo pasa por Aragón". Chesa solicitó completarlo con la TCP para que Aragón y España estén "conectados con Europa y el mundo desde Algeciras y Sinés", en Portugal.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, durante su intervención. / Jaime Galindo

Un ‘lobby’ para impulsar desde Aragón el corredor

A continuación, Aragón, Cantabria y Castilla y León destacaron sus puntos fuertes en la segunda mesa redonda, Una infraestructura clave para el desarrollo del nordeste español. El consejero de Fomento Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de Aragón, Octavio López, subrayó que Aragón, por su envidiable situación geoestratégica", debe erigirse como "punto de llegada, salida y encuentro". "Es imbatible y necesario. Va a transformar el norte de España". De este modo, Zaragoza se convertiría en ese nodo para las empresas de mercancías del Cantábrico y del Mediterráneo con salida hacia Francia.

López subrayó que es necesario que esta infraestructura no sea "exclusiva", sino que "vertebre siete comunidades que concentran más del 25% de la renta y de la población española, incluyendo los puertos más importantes del país". "Debe ser un eje vertebrador, nos interesa también para poder vertebrar Teruel", recalcó. También anunció la intención del Gobierno de Aragón de desarrollar un mecanismo, tipo lobby, que reúna bajo una misma marca a todos aquellos organismos interesados en impulsar el corredor.

Natalia Flórez, secretaria general de Movilidad Sostenible y Transformación Digital de Castilla y León, reiteró que este proyecto es "de país, no de comunidades ni de empresas". Para demostrarlo puso algunas cifras sobre la mesa: el transporte de mercancías por carreteras supone el 3,8% del PIB de su comunidad, y solo en el primer trimestre del año se han movido 44 millones de toneladas, un número en "auge" en los últimos 12 meses. "El corredor descongestionaría el tráfico, permitiría mover muchísimas más toneladas", resaltó.

Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, incidió en que el corredor dará una ventaja competitiva a la provincia. / Jaime Galindo

Desde Cantabria, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, puso un ejemplo para reflejar la situación de la "empresa más importante de la comunidad", el puerto de Santander. "Hasta Bilbao, que hay 100 kilómetros, un tren tarda 3 horas y 10 minutos, más que en los años 50. Y va vacío, porque no es competitivo", añadió. A partir de ahí, la importancia de esta infraestructura supondría elevar exponencialmente esa competitividad, que cuenta con "unanimidad" tanto en la sociedad y como en el parlamento cántabro.

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo conectará Sagunto (Valencia) con el País Vasco a través de Teruel, Zaragoza, Navarra y La Rioja, enlazando los corredoresMediterráneo y Atlántico dentro de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y uniendo los puertos y nodos logísticos de Valencia, Bilbao, Platea, Plaza y Júndiz.

Entre las conclusiones de la jornada quedó bien claro que este corredor es "una infraestructura imprescindible para el desarrollo de Aragón y otras comunidades y para el conjunto de España", aseguró el presidente de Aragón, Jorge Azcón, antes de recordar las carencias de la planificación del trazado en Aragón. "Desgraciadamente, el tramo entre Aragón y Valencia está lejos de ser una línea adecuada: no tendrá doble vía y, entre Sagunto y Teruel, circulará a menos de 200 kilómetros por hora. Los miles de millones que se van a destinar a infraestructuras ferroviarias siempre serán incompletos si no se incluye el Corredor Cantábrico-Mediterráneo con altas prestaciones, doble vía y electrificado", lamentó.