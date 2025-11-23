Éxito de la feria 'gaming': OWN Zaragoza cierra su primera edición con más de 10.000 visitantes

La primera edición de OWN Zaragoza 2025 ha sido un éxito. El evento que ha convertido a la capital aragonesa en epicentro del gaming ha cerrado con más de 10.000 visitantes durante los tres días de celebración, consolidándose como un referente nacional en entretenimiento digital.

El festival ha ofrecido una programación diversa que ha reunido esports, gaming, música, K-pop, cosplay, contenidos inmersivos y actividades familiares, incluyendo el espacio OWN KIDS FEST, orientado al público infantil. Las zonas temáticas, las experiencias de realidad virtual, el Artist Alley y la Movistar LAN Party han completado una oferta diseñada para todos los públicos.

La Zona LAN ha registrado un lleno absoluto con cerca de 1.000 participantes y tres días de actividad ininterrumpida, confirmándose como una de las LAN Parties más destacadas del año en España. Más de 30 partners han contribuido con activaciones y contenidos innovadores que han acercado nuevas experiencias al público joven y digital, reforzando el carácter participativo del evento.

OWN Zaragoza 2025 también ha acogido la final de la Iberian Cup de League of Legends, en la que el equipo gallego LUA Gaming se ha proclamado campeón. Además, se han celebrado torneos profesionales de CS2, Fortnite, Rainbow 6 y Brawl Stars, junto con concursos y sorteos que han repartido premios como PlayStation 5, PCs Gaming, smartphones y diverso material de gaming.

El festival ha contado con la presencia de creadores de contenido nacionales e internacionales que han generado piezas y retransmisiones exclusivas, amplificando el alcance del evento y acercándolo a nuevas audiencias. La programación ha incluido conciertos, como el de Elesky, concursos de cosplay, masterclasses, talleres de baile dirigidos por Angelina Roychenko, showmatches de Rainbow 6 Siege, concurso nacional de K-pop y actividades interactivas como PokeQuiz, completando un fin de semana marcado por el ritmo, el gaming y la cultura pop.

OWN Zaragoza 2025 es un reflejo de la nueva estrategia de posicionamiento de Feria de Zaragoza, enfocada en impulsar propuestas innovadoras y de alto impacto que conectan con las tendencias actuales, responden a las demandas del entorno y ofrecen experiencias para todo tipo de públicos