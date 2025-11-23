Francisco Aranda (UNO): "Aragón se encuentra en el podio de la competitividad logística en España"

-¿Qué impacto tendrá el futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo en Aragón?

-El impacto será espectacular. Hará catapultar definitivamente a Aragón como gran plataforma logística a nivel mundial. El beneficio inmediato será la creación de miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, especialmente en sectores como la industria, el transporte y la logística. Al mismo tiempo, este corredor mejorará la propia competitividad logística de Aragón, no solo a nivel nacional sino también internacional, que es el posicionamiento que está buscando Aragón en el sector logístico.

También la conexión con importantes rutas a través de los Pirineos hacia Francia, Alemania y otros países permitirá a las empresas poder acceder de manera más eficiente a mercados clave, tanto en el centro como en el norte de Europa. Además, el corredor lo que hace es lanzar un mensaje potentísimo: refuerza la imagen de Aragón como un hub fundamental en la cadena de suministro global.

-¿Aragón será más competitivo y reforzará su «poder de atracción»?

-Potenciará la capacidad de Aragón para atraer más inversión y afianzar su posición como referente logístico europeo. Que exista una buena plataforma logística favorece las inversiones industriales porque garantiza un abastecimiento y una distribución tanto eficaz como eficiente. Además, Aragón lo está haciendo muy bien porque no solo se está centrando en grandes núcleos logísticos como Zaragoza sino que está implicando a otras zonas no tan pobladas y, por lo tanto, hace una función de promover la cohesión territorial muy importante, utilizando una actividad económica como la logística.

-¿Qué peso tendrá Aragón?

-El Corredor Cantábrico-Mediterráneo será una magnífica carta de presentación para que Aragón tenga muchísimo más peso en las cadenas de suministro globales y en las inversiones industriales.

-¿En qué situación se encuentra el Cantábrico-Mediterráneo?

-Este eje forma parte de la Red Global de Redes Transeuropeas de Transportes, lo que significa que tiene cierta prioridad a la hora de analizar inversiones, tanto las de Europa como las del Gobierno central. Esto genera una velocidad de inversión. El gran objetivo es que se pueda incluir en la Red Básica para contar con un mayor apoyo económico, acelerar las inversiones y adelantar las fechas previstas. Como organización patronal tenemos que convencer al Ministerio de Transportes para que haya un acceso prioritario a los fondos europeos y exista el compromiso de finalizar este proyecto en 2030. Esta es la fecha que tenemos todos en mente.

-¿Es posible?

-No es ningún objetivo imposible. Por ejemplo, el eje Atlántico y el eje Mediterráneo ya forman parte de la red básica. Creemos que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo puede serlo para que se agilice el proyecto.

-Aragón tiene Plaza y otras plataformas logísticas, un aeropuerto top-3 de carga, puertos secos y se habla de la futura Autovía ferroviaria de Algeciras como grandes motores. Están llegando gigantes tecnológicos y grandes multinacionales. ¿Qué destaca de su potencial?

-Además de todo ello, hay una cuestión muy importante en la economía. Para que las empresas inviertan necesitan confianza en momentos de incertidumbre y en Aragón se da ese clima. El Gobierno de Aragón tiene un plan estratégico y global enfocado hacia la logística, que va cumpliendo hitos y las empresas detectan que existe un apoyo real. Hay un ejemplo muy concreto con Aragón Plataforma Logística (APL). Su director general tiene una visión comercial muy importante. ¿Qué necesitan? Vamos a darles servicios a medida del cliente.

APL no se ha quedado en la plataforma (Plaza) inaugurada hace 20 años, sino que se ha ido modernizando y creciendo con la visión de poner a las empresas en el centro. Pero no solo se han asentado compañías logísticas, sino que también otro tipo de empresas industriales se han visto atraídas por Aragón.

-También juega a favor su ubicación geoestratégica.

-Sí. Aragón está en una posición geoestratégica estupenda. En un radio de 350 kilómetros tiene el 70% del PIB español, el segundo aeropuerto carguero más importante de España y una serie de plataformas logísticas que están desarrollándose y adaptándose a las nuevas necesidades.

-La logística en Aragón representa el 5,5% del PIB y da empleo a más de 35.000 personas. ¿Cómo se ve el posicionamiento de la comunidad en el resto de España?

-Aragón está en el podio de competitividad logística de España. Es una pieza imprescindible para que el país en su conjunto se convierta en un 'hub' logístico mundial.

-La mejora de las infraestructuras ferroviarias está provocando cortes en las vías y obras de mayor impacto, más largas e intensas. ¿Cómo valoran estas afecciones? ¿Llegan a entenderse en las empresas y la sociedad en general?

-El transporte de mercancías por ferrocarril en España es la gran asignatura pendiente. Parece que este Gobierno central se lo ha tomado en serio y está acometiendo muchas obras, tanto en las líneas ferroviarias como en las carreteras. Es verdad que a veces no se entiende que estos trabajos provoquen frenos en la cadena de suministro, pero es algo que hay que hacer para mejorar las infraestructuras. Hemos pedido al Gobierno que acelere los trabajos al máximo y que antes de empezar una obra haga un análisis previo de qué problemas puede generar para buscar alternativas y la cadena de suministro no se vea muy alterada.

En Aragón, el Ministerio de Transportes y el presidente Jorge Azcón mantienen un eficaz diálogo institucional orientado a impulsar las infraestructuras ferroviarias y garantizar la mejora de la conectividad de la región, con especial atención a los proyectos estratégicos que fortalecen las conexiones transfronterizas y, por lo tanto, el desarrollo económico de Aragón. Dentro de los grandes proyectos, como ejemplo, se está trabajando en la reapertura de la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau, que atravesará los Pirineos a través del túnel ferroviario de Somport. Aragón mejorará sus conexiones con Francia de una forma muy espectacular y multiplicará su importancia en la cadena de suministro.

-UNO es la patronal del sector de logística y el transporte en España. ¿Cuál es su misión?

-Representamos a todas las empresas del sector y a los 'retailers' para quienes la logística es muy importante. Somos el interlocutor del Gobierno central y las comunidades autónomas y en Aragón la colaboración es muy fluida. Ayudamos a fomentar el sector, que avance, crezca y se conozca mejor. Después de la pandemia se ha visibilizado mucho más que detrás de la cadena de suministro hay equipos humanos y empresas muy potentes.

La logística se ha convertido ya en un sector tecnológico. Después de conocer y gestionar los datos, nos podemos adelantar a las necesidades del consumidor final o de cada industria y construimos la cadena de suministro para que sea más eficiente en cada momento, ya sea en camión, tren o barco.